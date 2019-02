Secția unde lucrează Adina Florea se plânge de presiuni

Adina Florea ADMISĂ pentru funcţia de procuror în secţia de anchetă, deşi respinsă pentru şefia DNA

Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, al cărei adjunct este Adina Florea, se apără în faţa criticilor lansate de către preşedintele Klaus Iohannis. care a vorbit despre subordonarea politică faţă de PSD şi ALDE.

În comunicatul secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție se spune că acuzațiile reprezintă atacuri grave şi nefondate.

Mai mult, în comunicat se vorbeşte despre "pericolul creat de astfel de atacuri grave şi total nefondate la adresa independentei procurorilor din secţie, cu profesionalism si obiectivitate. Acreditarea ideii ca procurorii din Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie actioneaza ca pluton de executie si ca aceasta Sectie se dovedeste o maciuca in mana puterii politice reprezinta o ofensiva fara precedent si o presiune extrem de periculoasa asupra magistratilor implicati in derularea procedurilor judiciare in curs".

Politicienii şi formatorii de opinie sunt şi ei sfătuiţi să aibă o atitudine rezervata.