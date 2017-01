Anca Dragu îi răspunde lui Liviu Dragnea: Dacă am fi avut o gaură în buget de 10 miliarde de lei...

"Deficitul bugetar este 2.59% din PIB faţă de 2,8% din PIB, ţinta cu care am început anul. Asta înseamnă că nu avem o gaură de 10 miliarde de lei. Dacă gaură ar fi existat, ea s-ar fi tradus printr-un deficit suplimentar cu circa 1.3% din PIB şi prin urmare am fi încheiat anul cu 4.1% din PIB. Să nu uităm apoi faptul că bugetele României se verifică şi se monitorizează de către Comisia Europeană. Cu atât mai mult bugetul României, noi fiind un stat aflat într-o perioada de supraveghere post-program până prin 2018", a declarat pentru HotNews.ro fostul ministru al Finanţelor, Anca Dragu, răspunzând astfel lui Liviu Dragnea care a acuzat Guvenul Cioloş că a lăsat o gaură în bugetul de stat de 10 miliarde de lei.

"Bugetul nu este un cufăr de bani pe care îl ţine ministrul într-un colţ al biroului şi pe care, eventual, la plecare îl ia cu el", mai arată fostul finanţist şef.

"Ceea ce într-adevăr arată execuţia noastră este o nerealizare de cheltuieli care sunt legate de venituri. Arată de fapt o reducere similară de venituri şi de cheltuieli faţă de prognoza efectuată. De exemplu, avem cheltuieli nerealizate aferente Casei de Sănătate. Ştiţi că avem formulă cost-volum-rezultat pe partea de medicamente. În momentul în care Statul plăteşte, firma de medicamente achita şi ea taxa clawback . În momentul în care cheltuiala Statului nu e efectuată pe aceste medicamente, nici clawbackul nu a fost încasat. Dar eu din buget nu pot să tăi aceste sume întrucât Casă poate face în ultima zi decontările. Sau, avem apoi proiectele pe fonduri nerambursabile. Aceste proiecţii rămân în buget până la finele anului şi nu pot să tăi din buget această prognoza pentru că ar însemna că îi tăi şi cofinanţarea", mai spune Dragu.

"Bugetul înseamnă o prognoza de venituri şi de cheltuieli precum şi realizatul acestora. La sfârşit tragi linie şi te uiţi dacă eşti pe deficit sau excedent. Dacă ai încheiat anul pe deficit, creşte datoria publică, iar dacă e surplus, scade datoria publică. După care , în anul care vine, o iei de la zero. Bugetul este o construcţie anuală. În momentul în care un an fiscal se termină, bugetul ajunge la zero şi începe cu zero în anul următor", explică Anca Dragu.

"În plus, ceea ce vedem noi în buget este un ajutor acordat actualului Guvern prin faptul că am rambursat în decembrie TVA dublu faţă de medie- circa 2.1 miliarde. Tocmai pentru că am văzut că Bugetul e sub prognoza. Cred în continuare că este o confuzie şi mi se pare suspect că sunt aruncate aceste discuţii pe piaţă. Probabil se doreşte a se justifică o eventual reducere cu 10 miliarde a viitoarelor cheltuieli, cpnchide fostul ministru de Finanţe.

Să presupunem că dl. Ionescu îşi bugeteaza în acest an achiziţia unei maşini de 10.000 de euro. Pentru achiziţia ei, Ionescu ar pune la bătaie 6.000 de euro proveniţi din veniturile salariale şi rambursarea unei datorii de către vecinul Popescu, în suma de 4.000 de euro. Popescu îl anunţă însă că nu îi va rambursa în acest an datoria şi, colac peste pupăză, şeful lui Ionescu îi reduce salariul la 5.000 de euro anual. Din aceşti bani, Ionescu renunţă la maşină de 10.000 de euro şi îşi cumpără o motoclicleta de 1000 de euro. Prin urmare, dacă la începutul anului Ionescu se baza pe venituri de 10.000 de euro (salarii plus datorie restituită), în final s-a trezit cu 5000 de euro venituri. I-a furat cineva 5.000 de euro? Nici vorbă! La fel şi cu cheltuielile. De la 10.000 au scăzut la 1000. Cam aşa e cu bugetul...", a mai explicat Anca Dragu.