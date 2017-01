Anamaria Prodan, acuzată că are amant

ANAMARIA PRODAN

Scandalul începutului de an în fotbalul românesc a fost provocat de fostul internaţional Ionel Ganea, care susţine că Anamaria Prodan şi tehnicianul Dan Alexa se “vizitează” destul de des, cu alte scopuri decât cele profesionale.

Aflată în Antalya alături de soţul său, Laurenţiu Reghecampf, Prodanca a primit o adevărată lovitură sub centură din ţară. Ieri dimineaţă, sexy-impresara a aflat cu stupefacţie de declaraţiile picante date de Ionel Ganea la televiziunea Sport.ro.

Aşadar, conform lui Ionel Ganea, antrenorul Dan Alexa (37 de ani) n-ar fi doar clientul impresarei, ci şi amantul acesteia. Reacţia Prodancei n-a întârziat să apară. „Sunt în Antalya, semnez un contract. Nu cred că Ionel Ganea a spus aşa ceva. Eu am o părere senzaţională despre el, l-am asistat atunci când a semnat cu Voluntari şi am încercat să-l ajut cu problemele pe care le avea fiul său la Rapid. Pe Dan Alexa îl reprezint de un an şi l-am asistat la câteva contracte. El ne este un foarte bun prieten de familie şi un om incredibil. Repet, nu cred că Ganea a zis aşa ceva, dar voi vorbi cu avocatul meu în această privinţă”, a declarat Anamaria pentru Click.ro.