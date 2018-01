Anamaria Prodan a slăbit 15 kilograme în 14 zile într-un mod incredibil

Anamaria s-a pus pe fapte mari și a reușit un adevărat record personal. A dat jos 15 kilograme în două săptămâni printr-o metodă la îndemâna oricui.

Dieta pe care a adoptat-o nu doar că topește grăsimea, dar este benefică și pentru sănătatea tenului, conform propriilor declarații.

„Eu dacă îmi propun ceva nu-mi stă nimic în cale! E o dietă prin care toți sportivii mari ai lumii slăbesc. Nu am mai mâncat solid absolut nimic, doar sucuri. Nu e dificil, pentru că organismul de aia are nevoie. De vitamine. S-a curățat tenul, am slăbit frumos.

Am băut sucuri de spanac amestecat cu kale, cu ghimbir, cu portocale sau sucuri naturale. Aveam doi litri de suc, iar în ultima perioadă nici nu mai puteam să-l beau pe tot. Poate beam un litru pe zi. Și apă, foarte multă apă. Aveam non-stop sucul în mână. Dacă mă opream undeva, îl puneam în frigider”, a mărturisit Anamaria Prodan într-o emisiune tv.