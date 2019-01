Cu inima la control: ce analize sunt necesare?

Simptome care apar pe piele și indică prezența unei boli de inimă

Analize cardiologie. Masurarea tensiunii arteriale si a colesterolului sunt primii pasi la indemana oricui pentru a verifica sanatatea inimii.

Analize cardiologie. Ce analize se mai pot efectua pentru a depista eventualele probleme care se pot instala la inima?

Ghidul European pentru Preventia Bolilor Cardiovasculare aminteste doua categorii principale de factori de risc: modificabili si nemodificabili. Principalii factori de risc modificabili sunt responsabili de aproximativ 80% dintre cardiopatiile ischemice si afectiunile cerebrovasculare, acestia fiind hipertensiunea; dislipidemia (niveluri anormale ale colesterolului); diabetul/perturbari ale tolerantei la glucoza; fumatul; obezitatea (IMC 30); lipsa activitatii fizice; microalbuminuria sau RFG

In randul factorilor de risc care nu pot fi modificati se numara: varsta si boli cardiovasculare premature in istoria familiei.

Analize cardiologie. Ce analize se fac pentru inima?

1. Electrocardiograma (EKG sau ECG) este un test absolut inofensiv si nedureros de verificare a problemelor legate de activitatea electrica a inimii, insa nu poate sa depisteze un viitor infarct. Exista o serie de medicamente care schimba rezultatele electrocardiogramei, din aceasta cauza trebuie sa ii spui medicului despre toate medicamentele prescrise si neprescrise pe care le-ai luat. De regula, un test complet dureaza intre 5 si 10 minute, timp in care:

Vei fi intins/a pe un pat sau masa. Pe maini, picioare si piept vor fi plasate mici discuri de metal (electrozi). Un gel pentru EKG va fi aplicat pe piele pentru a forma o bariera intre piele si electrozi si pentru a imbunatati conducerea impulsurilor electrice;

Electrozii atasati pe piele sunt conectati la un aparat care reproduce activitatea inimii pe hartie;

Analize cardiologie. In timpul testului vei fi rugat/a sa respiri normal, iar uneori vei fi rugat/a sa iti tii respiratia. In timpul testului nu trebuie sa vorbesti;



In cazul barbatilor care au mult par pe piept, o mica suprafata trebuie rasa pentru a se putea face legatura cu electrozii;

Dupa ce s-a treminat testul si va trebuie sa iti indeparteze electrozii s-ar putea sa simti o mica ciupitura.

2. Analiza de sange prin care se poate depista nivelul de proteina C reactiva. Aceasta proteina se gaseste in plasma si este sintetizata de ficat si celulele grase ale corpului, iar pentru a determina concentratia ei este necesara recoltarea unei probe de sange. In general, in maxim 24 de ore se stabileste concentratia proteinei C reactiva, iar valoarea normala acceptata se situeaza intre 0- 1.0mg/dl sau sub 10mg/l.

3. Tomografia computerizata (CT) se face doar la recomandarea medicului, deoarece este o metoda de investigatie iradianta care prin repetare creste riscul de cancer. Doar in situatiile in care celelalte teste nu ofera un diagnostic corect vei fi indrumat pentru o tomografie computerizata.

4. Angiografia se recomanda cand e necesara investigarea vaselor inimii. Este un test pentru care se folosesc raze X (cu toate ca sunt in cantitate mica, nu este indicat sa fie efectuat de catre femeile insarcinate) si o substanta de contrast pentru a se vedea fluxul sanguin.

Analize cardiologie. Testul poate sa identifice blocaje ale arterelor de la baza inimii, anevrisme, probleme la nivelul arterelor renale, malformatii vasculare sau cheaguri de sange la plamani.

5. Radiografia toracica (doar la recomandarea medicului) este utila pentru depistarea problemelor cardiace precum inima marita sau insuficienta cardiaca.