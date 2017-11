Analiză: Pacienţii români nu au acces la servicii medicale din cauza corupţiei

Coruptia larg raspandita nu mai reprezinta o noutate pentru sistemul de sanatate din Romania, care are cele mai mici cheltuieli (per capita si raportat la PIB) din Uniunea Europeana. Incepand din anul 2015, 41 de oficiali de rang inalt din sistemul de sanatate si administratori de spitale din Romania au fost trimisi in judecata sau condamnati pentru fapte de coruptie. Printre acestia se numara un secretar de stat din Ministerul Sanatatii, patru presedinti si un vicepresedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, patru presedinti de Case Judetene de Asigurari de Sanatate si 15 directori de spitale, arata o analiza semnata de membri ai Observatorului Roman de Sanatate aparuta in The Lancet, cea mai prestigioasa publicatie medicala europeana.

La 1 septembrie 2017, procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au retinut 14 persoane acuzate de coruptie, printre care si presedintele in functie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Marian Burcea, si fostul presedinte al Casei de Asigurari de Sanatate din Bucuresti, Lucian-Vasile Bara, intr-un dosar care vizeaza decontarea ilegala a unor servicii fictive de ingrijiri medicale la domiciliu, inclusiv pe baza unor dosare medicale intocmite in fals. Procurorii anticoruptie estimeaza ca bugetul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate a fost prejudiciat, in acest fel, cu aproximativ 3 milioane de euro in perioada ianuarie 2016 - august 2017.

De asemenea, in ciuda recomandarilor Comisiei Europene de a diminua platile informale din spitalele romanesti, ele raman frecvente. Ministerul Sanatatii a primit 600 de reclamatii de plati informale in primele 3 luni de la lansarea mecanismului electronic de feedback al pacientilor - linia verde anticoruptie lansata la inceputul lui decembrie 2016 de Ministerul Sanatatii si Directia Generala Anticoruptie, scrie Hotnews.ro.

In tot acest timp, discursul politic romanesc abunda in solicitari de crestere a cheltuielilor pentru sanatate.

In ciuda unor progrese, mecanismele de monitorizare si control raman slabe in Romania, concluzioneaza autorii articolului din The Lancet. Strategia Anticoruptie 2016-2020 contine un capitol dedicat sistemului medical, dar potentialul lui este scazut fara asumarea consistenta din partea liderilor si investitii serioase.

Cu toate acestea, exista speranta. Lupta impotriva coruptiei din Romania a adus cu succes in fata justitiei (si in centrul atentiei publice) numerosi politicieni, oficiali de rang inalt si oameni de afaceri. O incercare a Guvernului roman de a imblanzi reglementarile anticoruptie a condus la proteste masive, 600.000 de sustinatori ai luptei anticoruptie iesind in strada la inceputul anului. Daca este ceva de facut, eforturile continue de imbunatatire a guvernantei in sistemul de sanatate din Romania trebuie sa fie ferm incorporate in lupta anticoruptie, concluzioneaza autorii articolului.