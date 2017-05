Ana Maria Pătru acuză SIVECO: Irina Socol era apropiată de SRI. Câştiga toate licitaţiile

Fost sefa a Autoritatii Electorale Permanente, care la vremea alegerilor prezidentiale din 2009 era vicepresedinte al autoritatii, a transmis luni o scrisoare Comisiei de ancheta parlamentara privind turul al doilea din scrutinul prezidential din 2009 in care sustine ca este suspect cum firma SIVECO, controlata de Irina Socol, castiga toate licitatiile pentru numararea voturilor, inclusiv cele din 2009, si ca Socol ar fi apropiata de SRI. Patru, care este trimisa in judecata de DNA pentru pentru trei infractiuni de trafic de influenta si doua infractiuni de spalarea banilor, spune ca Socol este cea care a denuntat-o si sugereaza ca prietenia initiata de Socol ar fi putut fi "rodul unei actiuni operative", scrie hotnews.ro.

Fragmente din scrisoarea de 10 pagini trimisa de Patru, care a refuzat sa vina la audieri:



"Consider ca este suspect faptul ca SIVECO, firma controlata de doamna Irina Socol, a castigat aproape toate licitatiile privind softurile de numarare si transmitere a datelor catre AEP, inclusiv la alegerile din 2009.



Lamurirea modului in care firma SIVECO, singura sau in consortii, castiga aceste licitatii pentru softurile de numarare a voturilor si transmitere a datelor, chiar daca ele sunt deschise prin sistem SEAP. In contextul mai multor articole de presa care sugereaza acest lucru, ar fi util lamurit daca nu cumva, conform legii 14/1992, exista sau exista pana de curand un interes la nivelul anumitor institutii pentru ca aceasta firma sa se ocupe de acest proces esential intr-o democratie.



Daca acest lucru nu poate fi determinat de actuala Comisie, poate ar fi util un demers parlamentar separat in acest sens. Intuitia si relatia de prietenie care m-a legat de Irina Socol incepand cu 2009 imi spun ca lucrurile aflate ar putea face obiectul Comisiei de control parlamentar SRI, pentru ca exista suspiciunea rezonabila ca aceasta ar fi facut parte sau ar fi fost apropiata de fosta conducere a SRI.



In contextul actual, consider ca nici prietenia mea, pornita la initiativa Irinei Socol in 2009, nu a fost deloc intamplatoare, putand fi rodul unei actiuni operative.



In timpul anchetei in care am fost retinuta si arestata in plina campanie electorala pentru parlamentare, pe masa procurorilor existau documente ale AEP care vizau vulnerabilitatea softului si modul in care se face repartizarea mandatelor. Am fost chestionata asupra acestor lucruri. Precizez ca hartiile care mi-au f



Am fost retinuta si arestata in baza unui denunt al Irinei Socol, fosta sefa SIVECO."



Ana Maria Patru este prima persoana invitata la audieri care nu se prezinta, pana acum fiind audiati Dan Andronic, Viorel Hrebenciuc, fostul presedinte al AEP Octavian Opris, vicepresedintele AEP Marian Muhulet si Mircea Geoana.