Ana Birchall, pe urmele lui Tudorel Toader: a refuzat să răspundă la întrebări

Ana Birchall a luat-o pe urmele lui Tudorel Toader. Ministrul Justiției a refuzat să răspundă întrebărilor repetate ale ziariștilor pe tema cazului Caracal, demnitarul spunând că nu aceasta este tema conferinței de presă, conform stiripesurse.ro

Ana Birchall a prezentat la sediul ministerului Justiției măsurile pe care le va promova Guvernul prin OUG: modificarea Codului Penal și a Codului de Procedură Penală în sensul înăspririi pedepselor pentru violatori și pedofili și în cazurile de răpire.

La finalul declarației de presă, jurnaliștii i-au pus ministrului mai multe întrebări legate de cazul Caracal, dar Birchall a refuzat să răspundă.

Ministrul Justiției a explicat că "obiectivul nostru de azi" este doar prezentarea modificarilor la legislatia penala. "Asa cum am mai spus, va asigur ca am actionat si legal si in calitate de parinte", a adăugat Birchall.

"V-am rugat... O sa avem tot timpul din lume sa discutam pe orice alte intrebari, referitor la alte probleme”, a mai comentat Ana Birchall.

Ea le-a spus ziariștilor că va răspunde la întrebări doar dacă sunt pe tema conferinței de presă.