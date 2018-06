AMR, despre criticile privind condamnarea lui Dragnea: Afirmaţiile lovesc independenţa justiţiei

Preşedintele AMR, Andreea Ciucă, a spus, după criticile lansate la adresa judecătorilor care l-au condamnat pe Liviu Dragnea, că dosarele penale nu pot fi soluţionate prin declaraţiile politicienilor, ci în instanţă, iar afirmaţiile din spaţiul public lovesc în principiul independenţei justiţiei.

„Mutarea actului de judecată din instanţe în spaţiul public prin expunerea mediatică excesivă, determinată de comentarii ale politicienilor, nesocoteşte principiul constituţional al independenţei justiţiei şi judecătorului. Cauzele cu care instanţele sunt învestite nu se soluţionează nici prin declaraţiile politicienilor, nici în stradă. Competenţa de soluţionare îi revine completului de judecată legal învestit. (...) O serie de politicieni cu importante funcţii în stat, pornind de la vârful ierarhiei, au găsit de cuviinţă să comenteze hotărârea de primă instanţă pronunţată în 21 iunie 2018, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la liderul partidului de guvernământ. Iar aceste comentarii conţin, în sine, afirmaţii ce lovesc în principiul independenţei justiţiei şi judecătorului, punând presiune pe magistraţii instanţei supreme”, a transmis Andreea Ciucă, preşedintele Asociaţiei Magistraţilor din România (AMR), printr-un comunicat de presă.



Magistratul a mai subliniat că, prin modificările la Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, s-a stabilit, cu claritate, că judecătorii trebuie să ia decizii fără niciun fel de restricţii, influenţe, presiuni, ameninţări, intervenţii, directe sau indirecte, din partea oricărei autorităţi.



„În ultimele două zile am văzut, la vârful ierarhiei politico-executive şi nu numai, declaraţii potrivit cărora decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie arată că modul în care se aplică în România legea este încă sub influenţa „arbitrariului”, că decizia este „politizată”, fiind răspunsul „vindicativ” la presiunea străzii, că decizia este „aberant de nedreaptă” şi nu are nimic de-a face cu faptele şi lucrările dosarului, că a pus în balanţă „oameni, şi nu fapte”, că nu va putea rămâne după judecarea apelului! Asemenea afirmaţii, făcute de persoane care ar trebui să fie primele în respectarea separaţiei puterilor şi a cooperării loiale a acestora, aduc în discuţie, într-o manieră nepermisă, locul şi rolul justiţiei într-un stat de drept”, a mai spus Andreea Ciucă.



Sursa citată a mai precizat că AMR solicită instituţiilor, persoanelor publice, cetăţenilor să dea dovadă de responsabilitate şi să se abţină de la acte şi declaraţii care ar putea fi interpretate ca presiuni asupra Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, făcute, într-un fel sau altul - critic sau triumfalist -, cu scopul de a o determina să pronunţe o anumită soluţie în cauza cu care este învestită.