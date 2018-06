Amintirea cruntă pe care o are Dan Negru din Rusia

Dan Negru a ținut să împărtășească prietenilor lui virtuali, o amintire nu tocmai plăcută din Rusia.

Dan Negru a ținută să povestească despre suferința trăită de bunicul lui în Rusia.

"Bunicul meu a fost in razboi la Volgograd,fostul Stalingrad...

Din 250 mii de romani, au murit 150 mii...

Bunicul a scapat si cand s-a intors in tara l-au deportat in Baragan inca 5 ani dar intodeauna imi spunea ca nimic nu s-a comparat cu Stalingradul de atunci.

Mondialele se joaca si la Stalingrad.