Amestecul de miere cu cătină românească, un preparat fabulos pentru organism

Catina este cel mai puternic antioxidant pentru organism. Fructul contine vitamina A, C, complexul B, E, P, K, F si microelemente precum fosfor, potasiu, magneziu, calciu, fier si sodiu. Catina este bogata si in beta-caroten, dar si pectine, zaharuri, aminoacizi esentiali si acizi grasi esentiali.

Unii cercetatori sustin ca nicaieri in lume catina nu contine atat de multe principii active, vitamine, minerale, microelemente, flavonoizi si aminoacizi ca cea din Romania. Cunoscuta si sub denumirea de ginseng romanesc, catina este un tonic excelent, marind rezistenta atat la efort intelectual, cat si cel fizic, scrie bzi.ro.



Combinatia miere si catina are multe proprietati terapeutice:



- este un supliment nutritiv si alimentar; s-a folosit in alimentatia cosmonautilor, are efecte energizante si echilibrant



- este antioxidant, eliminand radicalii liberi



- combinatia de miere si catina este recomandata in afectiunile neuropsihice: depresie, astenie, stres, boala Alzheimer, boala Parkinson



- are efecte narcotice



- in boli neoplazice: tumori in general, adenoame, leucemii



- in boli infectioase si inflamatorii



- miere si catina pentru imunitate



- in boli alergice



- in boli digestive: ulcer gastroduodenal, diaree



- combate imbatranirea pielii si a organismului in general