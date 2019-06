Amendă pentru Facebook în scandalul Cambridge Analytica

Autoritatea italiană pentru protecţia datelor personale a aplicat vineri o amendă de 1 milion de euro reţelei sociale Facebook pentru implicarea sa în scandalul Cambridge Analytica, potrivit AFP.

"Autoritatea pentru protecţia datelor a aplicat Facebook o sancţiune de un milion de euro pentru acţiuni ilegale comise în dosarul ''Cambridge Analytica'', societatea care printr-o aplicaţie pentru teste psihologice a avut acces la datele a 87 de milioane de utilizatori şi le-a folosit pentru a încerca să influenţeze alegerile prezidenţiale din 2016 din SUA", se menţionează într-un comunicat oficial.

Cambridge Analytica s-a aflat în 2018 în centrul unui scandal care a afectat în mod grav reputaţia Facebook.

Societatea a dezminţit că ar fi colectat şi exploatat datele personale a 87 milioane de utilizatori Facebook - fără acordul lor - în scopuri politice printr-o aplicaţie de teste psihologice.

Potrivit autorităţii italiene de supraveghere a datelor personale, 57 de italieni au descărcat aplicaţia care permite să se colecteze datele prietenilor lor pe Facebook, fără consimţământul acestora din urmă. În acest mod, un număr total de 214.077 de utilizatori italieni ai reţelei de socializare au fost în situaţia ca datele lor personale să fie accesate fără să-şi fi dat acordul.

'Suntem ferm angajaţi în protejarea vieţii private a persoanelor şi am investit în resurse, în tehnologii şi parteneriate, am angajat numai în ultimul an mai mult de 20.000 de persoane implicate în securitate', a reacţionat Facebook într-un comunicat.

'Vom examina cu atenţie decizia autorităţii (italiene) de protecţie a vieţii private şi vom continua să lucrăm cu ea pentru mai multă claritate', se mai spune în comunicat.

În decembrie trecut, autoritatea italiană pentru concurenţă a aplicat o amendă de 10 milioane de euro Facebook, acuzând compania că vinde datele utilizatorilor săi fără a-i informa în mod corespunzător.

În alte ţări din Europa, autoritatea britanică de reglementare (ICO) a impus Facebook o amendă de 500.000 de lire sterline (565.000 de euro) în noiembrie trecut în cazul Cambridge Analytica. În Spania, grupul a fost condamnat în septembrie 2017 de Agenţia locală de protecţie a datelor (AEPD) la plata unei amenzi în valoare de 1,2 milioane de euro.