Cum arată ambrozia, planta care îți poate aduce o amendă imensă

Cum arată ambrozia, planta care te poate îmbolnăvi fără să ştii. Este toxică

Ambrozia (Ambrosia) este un gen de plante erbacee, sau de arbuști, aparținând familiei Asteraceae, provenind din America de Nord și America de Sud, de unde s-a răspândit prin Europa.

Deși primăvara este sezonul în care se activează alergiile provocate de polenul plantelor, extrem de periculoase pentru copii sau pentru cei cu un sistem imunitar hipersensibil, trebuie să știți că ambrozia înflorește între sfârșitul lui iulie și sfârșitul lui septembrie. O plantă matură poate elibera până la 8 miliarde de grăuncioare de polen ~20 microni diamentru~ și până la 30.000 de semințe care își păstrează calitățile germinative 40 de ani.

Alergia la ambrozie este sezonieră și constă în: strănut în salve, prurit nazal, ocular și faringian, obstrucție nazală, rinoree apoasă, secreții postnazale, înroșire a ochilor, tușe seacă, wheezing și dispnee în special dimineață și seară, urticarie.

Conform ultimelor estimări, între 10-15% din populație suferă de alergie în timpul verii. În cazul pacienților astmatici, polenul ambroziei poate declanșa tuse și crize de astm care trebuie tratate corespunzător.

Speciile de Ambrozie sunt ierburi sau arbuști nu foarte înalte (deși unele specii ating o înălțime de 4 m). Au tulpini erecte și híspide, care se prezintă în smocuri dense de până la o jumătate de metru în diametru, cu ramificație bazală. Rădăcina tinde să fie conică și profundă, făcând dificilă eradicarea; unele sunt rizomatice. Frunzele sunt bi-pinnatífate, lobate, având pețiolele cu aripi, de culoare gri-verde argintie dinspre superior înspre inferior, opuse la bază și alterne pe ramurile superioare.

Aceste plante sunt monoice, producând inflorescențe în formă de spic sprijinit pe bracteele fuzionate cu florile masculine, verde gălbui, de formă discoidală și de aproximativ 3 mm în diametru. Florile feminine sunt albicioase la culoare, simple, axilare, situate mai jos decât cele masculine, pe tulpină; sunt lipsite de papo, conform wikipedia.ro.

Fertilizarea e produsă de vânt, prin răspândirea granulelor de polen - o singură plantă poate produce până la 1 miliard de granule într-un sezon — mai ales în sezonul umed și în a doua jumătate a verii. Fructul este o achenă acoperită cu spini, de formă ovoidă, care conține o singură sămânță mică de culoare maro și în forma de vârf de săgeată..

Ambrozia apare de-a lungul regiunile temperate din emisfera nordică și în nordul Americii de Sud. Preferă soluri nisipoase, mai puțin fertile, ușor alcaline, și sunt puternic fotofilice. Apar în mod spontan pe marginea drumurilor, în ruderale și pe malurile râurilor de câmpie.

Măsuri privind combaterea ambroziei

Deținătorii sau administratorii de terenuri pe ale căror suprafețe au fost depistate focare de infestare cu această plantă, obligați să o elimine

Amenzi situate între 750 și 5.000 de lei pentru persoanele fizice, respectiv între 5.000 și 20.000 de lei pentru persoanele juridice

Primăria Municipiului București informează cetățenii Capitalei cu privire la recentele modificări legislative în domeniul prevenirii, combaterii și distrugerii ambroziei, plantă cunoscută pentru efectele sale nocive asupra populației (provoacă reacții care pot afecta viața persoanelor cu anumite tipuri de alergii).

Astfel, întrucât este vorba despre o specie invazivă, extrem de nocivă prin efectul și cantitatea de polen răspândită în atmosferă, anul trecut a fost actualizată legislația în domeniu (Legea nr. 62/2008 privind combaterea buruienii ambrozia și Normele metodologice de aplicare aprobate prin HG nr. 707/2018) și a fost inițiată aplicarea la nivel local – prin adoptarea, la propunerea Primarului General, Gabriela Firea, a HCGMB nr. 123/2019 privind aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor Legii nr.62/2018 si a normelor metodologice.

Totodata, pentru a gestiona acest domeniu la nivel local, a fost constituită o comisie mixtă formată din Primăria Capitalei, primăriile de sector și alte 7 instituții cu atribuții în domeniul sănătății și mediului: Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, Comisariatul Municipiului București - Garda Națională de Mediu, Direcția pentru Agricultură a Municipiului București etc. (Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 379/2018).



Astfel, sectoarele Municipiului București au obligația de a identifica, în fiecare primăvară, terenurile infestate cu ambrozie, de a comunica PMB lista acestora și de a transmite, până la data de 05 iunie a fiecărui an, notificări (somații) către proprietarii sau deținătorii de terenuri, cu privire la obligațiile legale ce le revin și sancțiunile aplicabile.

La randul sau, Primaria Capitalei a dispus ALPAB sa ia toate masurile legale astfel incat sa elimine ambrozia din parcurile si spatiile verzi pe care le are in administrare, conform legislatiei in vigoare.

Proprietarii și administratorii terenurilor care au primit notificare, au obligația ca, până la data de 30 iunie a fiecărui an, să desfășoare lucrări de combatere și distrugere a ambroziei. Ulterior aplicării lucrărilor, aceștia trebuie să informeze în scris autoritatea administrației publice locale pe raza căruia se află terenul infestat (respectiv Sectorul 1-6 al municipiului București).

Combaterea ambroziei se realizează prin aplicarea metodelor recomandate de către specialiștii din cadrul Direcției pentru Agricultură a Municipiului București, respectiv cosirea repetată, manual sau mecanic, smulgerea în cazul unor suprafețe izolate, efectuarea unor arături adânci și discuiri pe terenuri agricole, cu excepția erbicidării – în zonele de interes public.

În celelalte zone se poate aplica și erbicidarea, insă limitat pe terenurile infestate, doar la recomandarea specialiștilor din cadrul Direcției pentru Agricultură a Municipiului București și sub directa îndrumare și controlul specialiștilor din cadrul unităților fitosanitare pentru protecția plantelor, pe toată perioada de vegetație, așa cum se stipulează în art. 7, din instrucțiunile aprobate prin HCGMB 123/2019.

În perioada 1 iulie – 15 iulie, respectiv în perioada 16 – 31 iulie, comisia mixtă constituită la nivelul Capitalei va verifica terenurile și va aplică sancțiuni proprietarilor/administratorilor atunci când constată eventuale abateri de la prevederile legale.

Amenzile se situează între 750 și 5.000 de lei pentru persoanele fizice, respectiv între 5.000 și 20.000 de lei pentru persoanele juridice (conform Normelor Metodologice aprobate prin HG nr. 707/2018). Contravaloarea sancțiunilor aplicate se constituie ca venituri la bugetul local al Sectorului 1-6 al municipiului București.

Municipalitatea a demarat încă din anul 2017 măsuri de combatere a ambroziei, prin adoptarea HCGMB nr.353/2017. In decursul anul 2018, Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București a înregistrat 74 de abateri și a aplicat sancțiuni contravenționale.

În acest an, potrivit noilor modificări ale legislației și conform celor menționate mai sus, verificarea și constatarea nerespectării de către proprietarii sau deținătorii de terenuri precum și aplicarea sancțiunilor se fac de către comisia mixtă, sub coordonarea Direcției pentru Agricultură a Municipiului București.