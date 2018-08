Ambasadorul SUA la București, discuții cu Liviu Dragnea în biroul acestuia de la Parlament

Ambasadorul SUA la București, Hans Klemm, participă, miercuri, la o întrevedere cu liderul PSD, Liviu Dragnea.

Potrivit unor surse Realitatea TV, Klemm a mers, miercuri după-amiază, în biroul lui Dragnea de la Parlament.

Discuția vine în contextul controversatei scrisori trimise de unul dintre avocații președintelui american Donald Trump, Rudolph Giuliani, către mai mulți oficiali români în care critica, între altele, protocoalele unor instituții cu SRI.

Marți, purtătorul de cuvânt al Ambasadei SUA la Bucureşti, Donald L. Carroll, a declarat că Guvernul SUA nu comentează opiniile unor persoane fizice, cetăţeni americani.

"Guvernul SUA nu comentează opiniile sau concluziile unor persoane fizice, cetăţeni americani", a transmis purtătorul de cuvânt al Ambasadei SUA la Bucureşti, la solicitarea news.ro, precizând că Giuliani este cel care poate face precizări cu privire la "declaraţiile prezentate ca fiind ale sale".

Rudolph Giuliani, avocatul lui Donald Trump şi fostul primar al New York-ului a vobit, în scrisoarea trimisă preşedintelui Klaus Iohannis, că "În plus, față de excesele făcute de DNA în numele 'aplicării legii', am luat la cunoștință cu tristeţe în cursul ultimelor luni despre existenţa 'protocoalelor secrete' pe care mai multe instituţii publice le-au semnat cu Serviciul Român de Informaţii. Acestea includ protocoale secrete cu: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României; Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Consiliul Superior al Magistraturii. Semnatarii protocoalelor secrete includ: Laura Codruţa Kovesi, din partea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi George-Cristian Maior, care acum îndeplineşte funcţia de ambasador al României în Statele Unite, din partea SRI," a scris Giuliani.

Liviu Dragnea a publicat pe Facebook o reacţie la scrisoare lui Giuliani, pe care a primit-o şi el, nu doar Klaus Ioahnnis. Astfel, şeful PSD laudă demersul şi spune că "domnul Giuliani pune cu adevărat degetul pe rană – o rană care este încă deschisă și pe care România va trebui să o trateze tranșant și cu mult curaj, dacă mai vrem să rămânem în familia statelor democratice din spațiul Nord-Atlantic". Mai mult, Dragnea mai anunţă un lucru îngrijorător: "O parte din problemele semnalate de domnul Giuliani își vor găsi rezolvarea în noile legi ale Justiției. Altele urmează să fie soluționate prin pârghii legale și constituționale".

Pe de altă parte, George Maior, ambasadorul României în SUA şi fost direct al SRI, consideră că scrisoarea este expresia unui lobby în favoarea unor persoane cu probleme cu legea.

Știre în curs de actualizare.