Ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti s-a întâlnit cu şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi

Ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti s-a întâlnit, vineri, cu procurorul-şef al DNA Laura Codruţa Kovesi, diplomatul apreciind întâlnirea ca fiind "bună".

Anunţul a fost făcut de Brummell pe contul său de Twitter.



"Am avut o întâlnire bună cu procurorul şef al DNA, o instituţie cheie în lupta anticorupţie din România", scrie Paul Brummell.



Joi, Ambasada Marii Britanii a transmis un comunicat în care îşi exprima îngrijorarea că ordonanţa de urgenţă adoptată pe 31 ianuarie ar putea să reducă domeniul de aplicare al infracţiunii de corupţie. Ambasadorul britanic, împreună cu alţi şefi de misiuni diplomatice partenere din Bucureşti, a transmis aceste puncte de vedere, miercuri, într-o întâlnire cu ministrul de Externe, Teodor Meleşcanu, scrie News.ro.



”Dintotdeauna am avut un dialog productiv pe acest subiect cu guvernele României, indiferent de culoarea lor politică. Am colaborat cu România pe parcursul multor ani pentru a o ajuta să îşi îndeplinească obligaţiile asumate în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV)”, arată ambasada Marii Britanii, care menţionează că cel mai recent raport al Comisiei Europene cu privire la MCV, publicat pe 25 ianuarie, a subliniat progresele înregistrate de România în ultimii 10 ani în reforma justiţiei şi în lupta anticorupţie, dar a şi avertizat că ‘modificările legislative menite în mod clar să slăbească sau să reducă domeniul de aplicare al infracţiunii de corupţie sau care au reprezentat o provocare majoră la adresa independenţei sau eficacităţii DNA ar atrage după sine reevaluarea progreselor realizate.