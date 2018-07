Ambasadorii Franţei şi Germaniei, semnal de alarmă: România trebuie să lase luptele interne!

Michele Ramis şi Cord Meier-Klodt, ambasadorii Franţei, respectiv Germaniei la Bucureşti, sfătuiesc România să renunţe la luptele interne şi să profite de oportunităţile care îi vor fi oferite odată cu preluarea preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, care va da o nouă perspectivă ţării.

Potrivit news.ro, cei doi au punctat, în timpul unei întâlniri din cadrul Festivalului de Film şi Istorii Râşnov - la care a participat şi Hans Klemm, ambasadorul SUA - faptul că Uniunea Europeană se confruntă, astăzi, cu provocări atât din interior, cât şi din exterior - terorism, imigraţie, scepticism, încălcarea legilor internaţionale.



"Toate acestea creează un nou context. Avem de-a face cu surprize, dar ele sunt şi ocazii. Îngrijorarea mea este cum putem apăra modelul nostru democratic unic?”, s-a întrebat Michele Ramis.



Franţa şi Germania, au spus cei doi, şi-au luat angajamentul de a ajuta România în pregătirea preluării preşedinţiei Consiliului UE.



"Credem că preşedinţia CE îi va da României o nouă perspectivă. România trebuie să lase de-o parte luptele interne, trebuie să fie constantă în valorile ei şi să profite de ocazie. Vă subestimaţi capacităţile şi ocaziile. Mi-ar plăcea ca România să se întoarcă la România”, a mai spus Ramis.



De cealaltă parte, Meier-Klodt a precizat că "Alianţa transatlantică şi Uniunea Europeană nu trebuie considerate cuvenite, trebuie să luptăm pentru ele, dacă vrem să menţinem ceea ce am obţinut şi să continuăm să dăm formă lumii noastre, altfel, îi vom lăsa pe alţii să îi dea formă”.



El a amintit, de asemenea, de provocările la care este supusă UE: "Din perspectiva Europei, unele dintre cei mai importante provocări sunt Rusia, expansiunea intereselor Chinei şi numeroasele crize. Noua politica 'America First' a preşedintelui Trump, pentru Europa, trebuie luată în calcul drept o nouă provocare. Acest principiu, de 'Me First', îl găsim în toate ţările europene şi este unul nou de care trebuie să ne ocupăm”.



"Nu trebuie să ne păcălim. Nu este vorba doar de anumite figuri politice, care pot veni şi pleca sau rămâne, ci despre o mişcare tectonică în societatea noastră, iar figurile politice sunt vizibile tocmai din acest motiv”, a completat Meier-Klodt.



Pentru Europa, „unitatea nu este totul, dar fără unitate, totul este nimic”, a parafrazat ambasadorul german o replică dintr-un film al lui Luchino Visconti. „Vrem o anumită Europă, nu o formă fără fond”.



„Păstraţi România pe linia progresului”, a îndemnat el. „Rolul României nu trebuie supraapreciat. România are potenţial de a dobândi un rol crucial în această ecuaţie, ca ţară fundamental europeană, fără polarizări. Mental, ea este amplasată în centrul Europei. Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene oferă o ocazie unică, aţi face bine să nu o rataţi”, a completat el.



România va prelua, în ianuarie 2019, după 12 ani de la aderarea la Uniunea Europeană, preşedinţia Consiliului UE pentru o perioadă de şase luni.