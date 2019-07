Ambasada SUA, mesaj secret înainte de finala Simona Halep - Serena Williams

Simona Halep vs Serena Williams

Simona Halep o întâlnește sâmbătă de la ora 16.00 pe americanca Serena Williams în finala turneului de la Wimbledon. Ambasada SUA de la București le încurajează pe ambele jucătoare și nu se poate decide cu cine să țină.

Ambasada SUA la Bucureşti a transmis un mesaj pe Facebook înaintea partidei Simona Halep vs Serena Williams, din finala turneului de la Wimbledon.

Cu Simona şi Serena. Lângă ele suntem noi, aşteptând cu nerăbdare ️finala de azi, de la Wimbledon. Le iubim pe amândouă, aşa că azi nu ţinem cu nimeni, doar ne bucurăm de frumuseţea tenisului. Hai, România! Go, USA!", scrie pe pagina de Facebook a reprezentaţei diplomatice.

Simona Halep o va întâlni în finala Wimbledon 2019 de sâmbătă 13 iulie, de la ora 16, pe Serena Williams, jucătoarea cu cele mai bune performanțe din toate timpurile.

Americanca Serena Williams, adversara Simonei Halep în finala de la Wimbledon, care i-ar putea aduce sâmbătă performanţa egalării recordului de 24 de victorii de Mare Şlem aparţinând australiencei Margaret Court, a afirmat că este "calmă" la ideea de a intra în istoria tenisului.

"Anul trecut am pierdut finala, dar nu-mi mai amintesc mare lucru. Îmi amintesc că eram obosită şi că Angie (Kerber) a jucat incredibil. Am fost tristă, dar am fost mândră de mine. Nu am putut face nimic în acel meci, dar am făcut ce am putut. Fizic, nu eram pregătită. Îmi amintesc că după aceea, m-am antrenat şi antrenat pentru a reveni la cea mai bună formă fizică. Deci, situaţia este diferită. Tot anul, eu am încercat să rămân în formă pentru a putea juca turneele de Mare Şlem", a spus Serena Williams.