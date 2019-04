Amalia Năstase s-a pus pe slăbit. Iată cum arată dieta ei

Amalia Năstase nu a mai reușit să slăbească după a treia naștere și acum e mai decis ca niciodată să dea jos kilogramele în plus.

În urmă cu două săptămâni, Amalia Năstase s-a apucat de dietoreapie oloproteică a dr. Giuseppe Castaldo.



„În prima zi eram ca în prima zi în tabără, nu îmi plăcea nimic, o sunam pe Lavinia de 15 ori. Ba că sunt balonată, ba că am intoleranţă la zer, ba că mi-e foame. Până la urmă, ca să fie siguri, mi-au făcut şi analize de sânge pentru depistarea intoleranţelor alimentare. Vă spun cum au ieşit în curând, când voi primi rezultatele. Doamna doctor Pleşea şi doctorul Castaldo îmi spuneau că să am răbdare primele trei zile, dar ştiţi cum e, ţi se pare că se termină lumea că ţi-e foame. Ei bine, nu s-a terminat şi din ziua a treia, am început să fiu foarte zen cu mâncarea. Astăzi, de exemplu, nici nu îmi mai era foame pentru masa de prânz“, şi-a început Amalia Năstase dezvăluirile la Xtra Night Show.