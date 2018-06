Amalia Nastase s-a căsătorit în mare secret!

Amalia Năstase, fosta soție a lui Ilie Nastase, s-a recăsătorit în mare secret cu omul de afaceri Răzvan Vasilescu.

Nunta celor doi a avut loc in mare secret in SUA. Cel de-al doilea soț al Amaliei Năstase este cu patru ani mai tânăr decât ea. Răzvan Vasilescu le crește și pe fiicele lui Ilie Năstase împreună cu fiul său.



“Nu ştie presa că eu sunt recăsătorită. Este un inel de logodnă, care este şi verighetă. Am făcut o căsătorie civilă la Las Vegas. Au fost şi fetele, a fost o nebunie. Durează o secundă să semnezi nişte acte. În certificatul meu de căsătorie suntem căsătoriţi, dar fiecare cu numele lui”, a spus Amalia Năstase la “Acces Direct”, potrivit ele.ro.