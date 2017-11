Amalia Enache, despre INTERVIUL cu Principele Nicolae: Credeam că de aceea vor să-l ţină la secret

Jurnalista Amalia Enache a povestit, pe pagina sa de Facebook, cum a decurs prima sa întâlnire cu Principele Nicolae şi primul interviu acordat de acesta presei din România, în contextul scandalului iscat miercuri, în care Principele a fost acuzat de Casa Regală a României că a încercat să intre cu forţa în locuinţa particulară a Regelui Mihai I, aflat într-o stare gravă de sănătate.

Amalia Enache a scris, pe contul său de Facebook: "Aprilie 2011, Londra, nunta Prințului William cu Kate. Pe langa tot ce presupuneau ceremoniile, aveam de acoperit si prezenta Casei Regale Romane. Va amintiti, probabil, locul de cinste ocupat de Regele Mihai langa Regina Marii Britanii si chiar cateva evenimente organizate acolo special pentru Majestatea Sa, aflat la acel moment intr-o forma excelenta.

Aflu din surse britanice din onorantul grup din Romania facea parte si Printul Nicolae, care pana atunci nu mai aparuse public la noi cam de la momentul balconului, cand bunicul lui il aratase multimii. Sigur ca ma interesa un interviu cu el. Nimeni nu-l mai filmase in Romania si nu exista vreun gand atunci ca el ar putea sa revina in tara. Era un tanar crescut in Marea Britanie care s-a trezit pe neasteptate la nunta varului William, interesanta perspectiva! Am facut mai multe solicitari Casei Regale. Pana la urma, cu chiu cu vai, raspunsul a fost ca Nicolae nu doreste sa dea interviu, nu doreste sa apara public si vrea discretie despre prezenta lui acolo. Numai ca, la un moment dat, la o ceremonie la Ambasada am ajuns langa el. Nu-i spusese nimeni ca vreau interviu cu el si, cu cea mai mare naturalete si vadit bucuros, mi-a dat acel interviu. A fost sarmant si imi povestea cu haz cum toate colegele lui din liceu erau lesinate dupa William si nu s-ar fi gandit atunci ca va ajunge la nunta lui in calitate de var si cum nu le spusese niciodata colegilor ca ar fi si el sange albastru. M-am gandit atunci ca cei din Casa Regala vor sa-l tina "la secret" pe Nicolae pentru ca nu vorbea inca romana. Astazi nu mai cred asta."