"Am așteptat 8 ore cu un bebeluș de 1 an la Spitalul de copii Gr. Alexandrescu!" Calvarul continuă

FOTO EXPLICATIE: Exasperare la Grigore Alexandrescu

Un telespectator Realitatea TV semnalează o problemă extrem de gravă care pare să nu fie rezolvată de ani întregi: sistemul de primiri Urgențe de la cel mai important spital pentru copii din Capitală este un calvar pentru părinți, bunici și micii pacienți. Timpul de așteptare pentru copiii bolnavi poate fi de sute de minute!

Bunicul care a trecut prin experiența traumatizantă la Spitalul Grigore Alexandrescu din Bucuresti în a doua zi a anului povestește cum a așteptat cu nepoțelul în vârstă de 1 an și 3 luni peste 8 ore, aproape 500 de minute.

"Am stat de la ora 14 pana la ora 22 cand au hotarat ca nepotelul trebuie internat !!! Sunt doar 3 ( trei) medici pentru sute de copii veniti din toata tara. Se asteapta cu copiii in brate cate 4 sau 5 ore. Inadmisibil", ne-a scris telespectatorul pe adresa MartorOcular@realitatea.net.

Nu este prima dată când primim mesaje disperate pe adresa redacției legate de cozile care se formează la Unitatea de primiri urgențe din Spitalul Grigore Alexandrescu.

"Ma numesc Nelu Tobol si locuiesc in Chitila Rudeni. As vrea sa supun atentiei un fapt real ce nici nu poate fi inchipuit intr-o capitala Europeana. Ieri am mers cu nora mea si cu un nepotel in varsta de 1 an si 3 luni la spitalul Grigore Alexandrescu din Bucuresti. Am stat de la ora 14 pana la ora 22 cand au hotarat ca nepotelul trebuie internat !!!. Sunt doar 3 ( trei) medici ptr sute de copii veniti din toata tara. Se asteapta cu copiii in brate cate 4 sau 5 ore. Inadmisibil Sunt curios managerul spitalului, directia de sanatate publica Bucuresti, ministerul sanatatii ce are de spus. In baza articolului 50 din ordinul 1706 din 2007 emis de ministerul sanatatii se spune ca poti astepta de la 0 minute pana la 120 de minute in functie de starea de sanatate . Dar de la 120 de minute pana la 8 ore !!! Adica 480 de minute este enorm. Sunt zeci si sute de mame cu copii in brate la 3 medici !!!. Toate astea la ministerul sanatatii ar trebui sa dea de gandit", este mesajul primit pe Martor Ocular.