Situaţie critică într-o comună din Vrancea - alunecare de teren: "Curge pământul la vale tot timpul"

Alunecare de teren în comuna Chiojdeni, Vrancea: "Curge pământul la vale tot timpul" / Foto: Arhivă

Zile de coşmar pentru oamenii din comuna Chiojdeni, judeţul Vrancea, după o alunecăre de teren care a afectat mai multe gospodării.

Opt case sunt grav avariate, iar apa s-a strâns într-un lac şi este tot mai aproape să se reverse peste celelalte locuinţe.

"Ieri am intervenit cu ISU Vrancea si am deblocat partial albia raului Ramnicu Sarat actionand cu un utilaj al primariei. Am sos arborii care erau in albia obturata deja, i-am smuls, dar situatia ramane in continuare destul de grava intrucat alunecarea nu e stabila. Practic, curge pamantul la vale tot timpul", a declarat, intr-o intervenţie la Realitatea TV, primarul comunei Chiojdeni, Vrancea, Grigore Constantin.



"Am luat in calcul evacurea populatiei. Deocamdata monitorizam zona, nivelul apei a crescut cu 5 cm in 12 ore. Momentan nu e nevoie, dar nu avem siguranta ca se va opri", a mai spus acesta.