Altex - Ce preturi au in Ianuarie consolele de jocuri

Altex – Console, jucarii si jocuri

La mare cautare au fost pana la aceasta ora consolele de jocuri de la Microsoft dar si de la Sony. Indiferent daca esti fan xbox sau playstation, gasesti preturi pe gustul tau. De la console, jocuri speciale pentru fiecare dintre console, periferice de gaming, vehicule electrice dar si jucarii. Ofertele complete le gasesti AICI.

Altex – Laptopuri, desktopuri si produse de IT

Oferta foarte buna pentru categoria de laptopuri si alte produse IT. Se gasesc aici o multime de oferte nu doar pentru laptopur, desktopuri cu configuratii puternice, dar si monitoare, componente, imprimante si consumabile dar si periferice si accesorii IT. Toate detaliile ofertelor le gasiti AICI.

Altex 2018 – Telefoane si Tablete

Dintre gadgeturile cele mai interesante se numara si telefoanele mobile dar si tabletele. Printre principalele produse care au reduceri interesante se gasesc si smartwatch-uri, casti, boxe portabile, medii de stocare, accesorii de telefoane. Sunt multe preturi cu reduceri impresionante si pe toate le gasesti AICI.

Altex – TV, Audio, Video, Foto

Tot la Altex gasiti multe oferte de televizoare foarte avantajoase de la branduri renumite cum ar fi Vortex care e cotat drept un producator ieftin, dar Samsung sau Philips, la capatul celalalt. Categoria aceasta de produse cuprine atat televizoare cat si sisteme audio si video, camere foto vide si accesorii pentru camerele foto si video. Mai detaliat gasiti informatii AICI.

Altex – Categoria de produse electrocasnice mari

Electrocasnicele mari sunt foarte cautate de fiecare data, insa de multi tind sa ignore preturile pentru frigidere, masini de spalat sau alte produse pentru ca se concentreaza pe telefoanele mobile si gadeturile sau televizoarele cu preturi scazute.

Noi va recomandam sa incercati cu incredere ofertele Altex de electrocasnice mici, o sa gasiti o multime de oferte de masini de spalat rufe, uscatoare, aparate frigorifice dar si aparate incorporabile, aragazuri, hote si multe consmabile. Toate ofertele pot fi gasite AICI.

Altex – Electrocasnice mici

Trecem acum si la electrocasnicele mici care se gasesc la Altex din belsug. Si vorbiim despre branduri foarte bune, cum ar fi DeLonghi pentru Expresoare, cafetiere, dar si multe alte produse electrocasnice de bucatarie, de roboti de bucatarie la articole de menaj, aspiratoare si chiar produse pentru ingrijirea tesaturii. Categoria de produse electrocasnice mici de la Altex poate fi gasita AICI.

Altex – Categoria Beauty, Baby

Puse laolalta, ofertele de Beauty si Baby sunt foarte interesante, preturile sunt mult scazute si mai ales exista o gama larga de variante din care ai de ales. De la epilatoare, placi, perii de par, ustensile, cosmetice, aparate de ras si tuns pana la periute de dinti, o multime de produse pentru bebelusi, dar si produse de sanatate si welness. Pe toate le gasiti AICI.

Altex – Produse de climatizare

Chiar daca a trecut perioada caniculelor si nu mai aveti nevoie de aparate de aer conditionat, puteti sa le cumparati de pe acum la preturi mult mai avantajoase decat vara, cu kituri de instalare incluse. Mai mult, in oferta de de la Altex gasiti si o multime de aparate de incalzit, dar si purificatoare si umidifcatoare pentru a mentine climatul din camera ideal. Ofertele de climatizare de la Altex pot fi gasite AICI.

Altex – Casa si gradina

Cei de la Altex raman prieteni de nadejne pentru cei carora le place sa mestereasca in jurul casei. O multime de scule electrice, dar si produse de gradinarit, smart home dar si de supraveghere sunt disponile. In plus mai gasiti scule electrice, surse de iluminat si corpuri de iluminat, trolere si saltele tot in aceasta categorie. Le puteti vedea pe toate impreuna cu preturile lor accesand URMATORUL LINK.

Altex – Auto

Ultima categorie care include o multime de produse avantajoase este cea a pneurilor. Ce perioada mai buna de cumparat pneuri la reducere poti sa gasesti daca nu tocmai acum cand vremea se schimba si trebie sa montam cauciucurile de iarna. Oferte pentru toate modelele de masini gasiti AICI.