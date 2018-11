Altex Black Friday - Dacia Duster, vanduta online cu reducere uriasa

Altex vine cu o alternativa la promotia de Black Friday si da startul campaniei Blec Fraidei care va tine o luna si cinci zile, timp in care se regaseste si o promotie la o Dacia Duster.

Altex a decis sa inceapa balul de Black Friday mai devreme cu o promotie numita Blec Fraidei cu preturi de sta manta-n coada, dupa cum spun chiar ei. Intreaga promotie poate fi gasita accesand URMATORUL LINK.

Dacia Duster Laureate Edc 1.5 Dci 109 Cp - Pret nou 54.560 lei - Discount 20.000 lei

SSD KINGSTON A400 120GB - Pret nou 97,90 lei - Discount 25%

Smartwatch SAMSUNG Gear S3 Frontier - Pret nou 799.90 lei - Discount 600 lei

Aparat de aer conditionat LG S12EQ.NSJ - Pret nou 1.539,90 lei - Discount 45%

Laptop ASUS A541NA-GO342T - Pret nou 1.199,90 lei - Discount 29%

Smart TV Ultra HD, 138 cm, SAMSUNG UE55NU7172 - Pret nou 2.399,90 lei - Discount 600 lei

Frigider cu 2 usi ARCTIC AND266+, 253 l - Pret nou 899,90 lei - Discount 320 lei

Cuptor incorporabil GORENJE BO615E19XK2 - Pret nou 649,90 - Discount 440 lei

Masina de spalat rufe GRUNDIG GWN48430 - Pret nou 1.599,90 lei - Discount 540 lei

Incalzitor cu lampa infrarosu VARMA ECOWRG/7 - Pret nou 495,99 lei - Discount 305 lei

Bicicleta electrica FREEWHEEL EBIKE URBAN - Pret nou 2.299,90 lei - Discount 700 lei

Anvelopa iarna SEBRING Formula 602 185/65 R15 92T - Pret nou 129,90 lei - Discount 45%

Consola MICROSOFT Xbox One S 1TB - Pret nou 149,95 lei - Discount 50%

Ondulator BABYLISS Easy Waves - Pret nou 995,92 lei - Discount 17%

Assassin's Creed Origins PS4 - Pret nou 99,95 lei - Discount 50%

Anvelopa iarna CONTINENTAL 195/65R15 91T TS860 - Pret nou 259,90 lei - Discount 60 lei

Camera IP Wireless YALE WIPC-303W - Pret nou 349,95 lei - Discount 50%

Laptop ASUS A505ZA-BR208 - Pret nou 1.499,90 lei - Discount 30%

Laptop Gaming HP Pavilion 15-bc414nq - Pret nou 2.699,90 lei - Discount 600 lei

Laptop LENOVO IdeaPad 530S-14ARR - Pret nou 1.999,90 lei - Discount 500 lei

SSD Samsung 860 EVO 250GB - Pret nou 198,90 lei - Discount 36%

Placa video ASUS NVIDIA GeForce GTX 1060 Dual OC - Pret nou 1.039,90 lei - Discount 35%

Combina frigorifica SAMSUNG RB33J3030SA/EF, 328 l - Pret nou 1.549,90 lei - Discount 550 lei

Plita incorporabila GORENJE G64X - Pret nou 349,90 lei - Discount 250 lei

Masina de spalat INDESIT BWE71253XWSSSEU, 7Kg - Pret nou 1.049,90 lei - Discount 350 lei

Televizor LG 43LK5100PLA, 108cm - Pret nou 1.199,90 lei - Discount 300 lei

Telefon HUAWEI Mate 20 Lite 64GB - Pret nou 1.499,90 lei - Discount 200 lei

Telefon SAMSUNG Galaxy J4 Plus (2018) - Pret nou 649,90 lei - Discount 200 lei

Tableta LENOVO ZA1U0074BG 10.1" - Pret nou 479,90 lei - Discount 320 lei

Monitor SAMSUNG LS24D330HSX/EN, 24" - Pret nou 496,93 lei - Discount 29%

Boxa portabila BEOPLAY P2 - Pret nou 559,99 lei - Discount 230 lei

Statie de calcat TEFAL Pro Express - Pret nou 901,95 lei - Discount 45%

Aparat de barbierit PHILIPS Series 5000 - Pret nou 374,95 lei - Discount 50%

Periuta electrica ORAL-B PRO500 Cross Action - Pret nou 107,96 lei - Discount 55%

Minisistem audio SONY MHC-V11 - Pret nou 749,90 lei - Discount 250 lei

Scooter electric MYRIA MY7012RGB - Pret nou 599,93 lei - Discount 25%

Kit supraveghere video HOMEGUARD Smart HD - Pret nou 347,94 lei - Discount 42%

Masina de copt paine PHILIPS HD9016/30 - Pret nou 349,95 lei - Discount 50%

DSLR NIKON D3400 + obiectiv AF-P 18-55mm VR - Pret nou 2.099,90 lei - Discount 250 lei

Tastatura gaming MARVO KG914G - Pret nou 99,95 lei - Discount 50%

Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration PS4 - Pret nou 49,27 lei - Discount 71%

Card microSDHCKINGSTON, clasa 10, 128GB - Pret nou 99,99 lei - Discount 100 lei

Aparat pentru terapie SILK'N VS1PEU001 - Pret nou 174,95 lei - Discount 50%

Masina de gaurit/insurubat BLACK & DECKER BDCDC18K1B - Pret nou 326,33 lei - Discount 32%

Fierastrau circular cu masa EINHELL TC-TS 2025 Eco - Pret nou 599,93 lei - Discount 25%

Automobil Fiat Panda Easy 1.2 - Pret nou 24.190 lei - Discount 3.710 lei

Facem si noi o trecere in revista a principalelor categorii de produse smart care se regasesc in ofertele Altex din promotia Scoala Smart cu preturi mici.

Altex – Telefoane, tablete si accesorii

Urmatoarea cea mai populara si apreciata categoria de produse de la Altex din aceasta promotie e cea de telefoane, tablete si alte accesorii. La fel cum v-am prezentat in cazul laptopurilor, si la telefoane mobile gasiti si variante low-cost ce au reducer impresionante in aceasta perioada, cu preturi incepand de la doar 379 de lei pentru telefoane smart, dar daca sunteti dispusi sa faceti o investitie doar putin mai mare, gasiti cateva modele Samsung Galaxy si Huawei care merita toata atentia. Aruncati o privire peste ofertele de AICI.

Altex – Televizoare – Audio – Video – Foto

Recomandarea noastra este pentru un televizor Smart Ultra HD Android de la Sony Bravia pe care il gasiti cu reducere de 800 de lei si care are diagonala de 123cm. Un asemenea televizor are raport calitate/pret foarte avantajos si greu de gasiti. Toate ofertele dar si aceasta pot fi gasite AICI.

Altex – Console – Jocuri – Accesorii

Dupa scoala si rasplata sau dupa invatatura si joaca. Si joaca sa fie tot smart cu console, jocuri si accesorii inteligente care te ajuta sa te bucuri de jocurile preferate la o calitate desavarsita. Gasesti in promotie atat casti de gaming HyperX Cludd cat si kituri de gaming ce cuprind mouse, casti, mouse pad si multe altele.Te avertizez, nu te speria dar unele preturi au discounturi chiar si de 46% si le gasesti AICI.

Altex – Cuptoarele Myria

Foarte interesanta este si promotia de la Altex pentru cuptoarele cu microunde de la producatorul Myria, un producator de care poate nu ati auzit atat de des, dar care insa vine cu produse de cea mai inalta calitate si de o rezistenta foarte buna. Cuptoarele au reduceri de 20% si le gasiti la preturi accesibile AICI.

Altex – Philips

Sub titulatura castiga cu Philips si fa-ti viata mai buna, poti participa la o promotie de reduceri dar si la un concurs special demarat de Philips si Altex. Poti castiga chiar si o masina, dar si multe electrocasnice. Preturile scazute in aceasta promotie Altex sunt pentru categoriile de produse aspiratoare, fiare si statii de calcat, aparate de bucatarie. Pe toate le gasesti AICI.

Altex – iPhone

La fel ca si in celebrul serial Game of Thrones, la aceasta campanie se potriveste zicala Winter is coming, doar ca la Altex este vorba de iPhone. iPhone is coming soon, si nu orice fel de iPhone, ci iPhone Xs, iPhone Xs Max. Cei de la Altex lanseaza o metoda prin care te pot anunta imediat ce au pus in vanzare noile telefoane de la Apple. Toate detaliile sunt AICI.

Altex – DeLonghi

Espressoarele de la DeLonghi sunt renumite ca fiind cele mai bune pentru cafea din intreaga lume. SIngurul lor defect ar putea fi pretul, Acesta insa e rezolva acum de Altex care are o promotie exceptionala cu reduceri de pana la 40% pentru o multime de modele. Ai de unde alege, arunca o privire peste espressoarele de la DeLonghi, din oferta Altex, accesand URMATORUL LINK.