Altex a intrat in eMAG MarketPlace. 5 oferte de electrocasnice si preturile lor avantajoase

Altex a intrat de curand in eMAG MarketPlace, astfel ca ofertele lor bune le regasiti mai nou si online in paginile celui mai mare retailer online din Romania.

Altex a luat de curand o decizie surpriza si a intrat in eMAG MarketPlace, locul unde gasiti oferte de la mai multe magazine ce pot fi achizitionate prin intermedul celor de la eMAG. Altex e un brand foarte popular in randul clientilor din Romania, astfel ca miscarea facuta nu poate decat sa le aduca si mai multa notorietate, vanzari mai bune, dar si preturi mai avantajoase pentru clienti.

Am aruncat si noi o privire peste ofertele celor de la Altex pe care le-am gasit in MarketPlace-ul de la eMAG si am gasit cateva preturi avantajoase de electrocasnice. Ne-am decis sa va prezentam si voua un mic ghid al ofertelor Altex pe care le regasiti si pe site-ul eMAG si care chiar merita studiate, iar daca va avantajeaza, nu ezitati sa le cumparati.

Altex – Frigider Gorenje

O prima oferta pe care v-o recomandam este pentru un frigider de la Gorenje. Acest frigider este foarte avantajos si are o oferta buna la Altex, o garantie de 24 de luni care poate fi si extinsa. Frigiderul are o singura usa, spatiu de depozitare pentru alimente de 370l si face parte din clasa energetica A++. Inaltimea frigiderului e de 185cm si are exteriorul acoperit de inox ce se curata cu multa usurinta. Oferta completa poate fi gasita AICI.

Altex – Masina de spalat Myria

Printre ofertele celor de la Altex in MarketPlace-ul de la eMAG am mai gasit un pret bun pentru masina de spalat rufe frongala de la Myria. Poate brandul nu va este familiar, insa este un producator de incredere ce ofera 24 de luni garantie care poate fi si extinsa. Masina de spalat din cazul de fata are o capacitate de umplere a cuvei cu pana la 8kg rufe murdare, are 1200 rpm si face parte din clasa energetica A++. Oferta completa o gasiti AICI.

Altex – Masina de spalat rufe Gorenje

Continuam tot cu o masina de spalat rufe, de data asta mult mai cunoscuta, e vorba de Gorenje. In ofertele de la Altex am gasit aceasta masina de spalat rufe la un pret ce are momentan reducere de 9%. Masina are o forta de centrifugare de 1200 rotatii pe minut, capacitatea cuvei e de 7kilograme si oferta completa si detaliata poate fi gasita AICI.

Altex – Masina de spalat vase incorporabila Gorenje

Aceasta masina de spalat vase de la Gorenje este una foarte avantajoasa. Masina e incorporabila in mobilierul de bucatarie, deci va salveaza o multime de spatiu in locuinta. Masina poate spala pana la 13 seturi de vase simultan si are disponibile 5 programe diferite. Oferta Altex poate fi gasita AICI.

Altex – Espressor Myria

Ultima oferta pe care v-o recomandam este pentru un espressor foarte avantajos produs de Myria si comercializat de Altex prin intermediul MarketPlace-ului de la eMAG. Acest espressor are un rezervor de apa de 1.25l, puterea sa e de 1100W si lucreaza sub presiune de 15bar. Mai mult, espressorul de la Altex are culoarea rosie, potrivita pentru orice bucatarie. Oferta completa o gasiti AICI.