Aloshop – 5 produse pe care le-ai vazut la televizor, in reclame. Uite ce preturi bune au

Aloshop – Cu siguranta ati vazut cel putin o data o reclama de tip teleshopping cu unul dintre urmatoarele produse, dar stiati ca puteti ca le cumparati foarte avantajos si online?

Aloshop – Toate ofertele pentru produse pe care le vedeti in reclamele de la teleshopping pot fi gasite si accesand URMATORUL LINK.

Aloshop este un magazin online renumit despre care cu siguranta ati auzit si din reclamele de la televizor. Daca nu ati retinut numele magazinului, cu siguranta stiti toate produsele lor promovate in reclamele TV pentru ca sunt de foarte buna calitate si inregistreaza vanzari numeroase.

Mai jos am facut si noi o selectie a 5 dintre ofertele pe care le vedeti des in reclamele de la teleshopping si va prezentam cateva detalii despre preturi si produse.

Aloshop – Nutrition mixer

Prima oferta pe care v-o recomandam este pentru blenderul pentru mixat si maruntit. Pachetul Nutrition Mixercontine baza cu motorul puternic de 700w, recipient incapator de 700ml, capac cu sistem de lame dispuse in cruce, carte de retete, instructiuni de utilizare si bonus primiti din partea celor de la Aloshop o multime de accesorii. Toate detaliile si pretul la reducere pot fi gasite AICI.

Aloshop – Total Crunch si folie osmotica

Continuam cu o oferta foarte buna de la Aloshop pentru un aparat pentru fitness si o folie osmotica. Despre aparatul Total Crunch nu sunt multe de spus, este ideal pentru cei care vor sa faca sport in confortul propriei locuinte. In plus, primiti si o rola fit osmotic Wrap cu o lungime de 50m si o latime de 25cm. Greutatea aparatului e de doar 11.1kg. Oferta completa cu mai multe detalii tehnice si pret poate fi gasita AICI.

Aloshop – Set Regis Stone Ideal

Trecem la urmatorul produs care e in mare voga in acest moment: setul Regis Stone Ideal. E vorba de un set ce cuprinde 2 tigai cu efect de piatra incinsa. Cu ajutorul acestor tigai antiaderente Regis Stone poti sa gatesti si tu precum marii chefi. Grosimea bazei de 4mm face ca tigaile Regis Stone sa fie mult mai rezistente la zgarieturi si astfel sa fie mult mai durabile. Pretul lor il gasesti chiar AICI.

Aloshop – F Blend Body Sculpt

Va recomandam si un tratament anticelulitic de care cu siguranta ati auzit deja pentru ca e foarte eficient. Livrarea lui se face in doar 48 de ore de la comanda. E importanta sa ne pregatim din timp trupul pentru vara ce urmeaza. Setul de tratament curpinde o crema Body Sculpt de 200ml pentru regenerarea pielii, un tratament F Model de 12ml pentru indepartarea imperfectiunilor si un tratament F Tensup de 12ml pentru cresterea fermitatii pielii. Oferta completa de la AloShop o gasiti AICI.

Aloshop - Set Regis Stone Maxi Grill

Incheiem cu o oferta tot in zona tigailor de la Regis, insa de data asta o oferta perfecta pentru iubitrii de carne la gratar care intampina dificultati sa manance felul lor preferat de mancare pentru ca e greu de gatit in casa. Acum totul se schimba cu acest set regis Stone MaxiGrill care e un set cu efect de piatra incinsa de 28cm cu capac si grill. Setul cuprinde 3 produse cu diametru de 28cm: o tigaie Regis Stone, o tigaie de tip grill si un capac termorezistent cu picurare AromaLid. Oferta poate fi gasita AICI.