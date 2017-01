Alina Mungiu-Pippidi: Cazul Coldea altfel. Români, nu vă lăsați aburiți

Într-an amplu editorial apărut pe site-ul romaniacurata.ro, Alina Mungiu-Pippidi susţine că filmuleţele făcute publice de fostul deputat Sebastian Ghiţă sunt "o minciună și butaforie ieftină". Tot ce prezintă cade la probe elementare, scrie aceasta.

"Aș vrea să îndemn publicul să își folosească rațiunea și simțul critic înainte de a trage vreo concluzie din ce vede pe ecrane zilele astea. Și anume:

Din seria de înregistrări succesive ale lui Sebastian Ghiță se vede clar că totul e minciună și butaforie ieftină. Tot ce prezintă cade la probe elementare, fapt recunoscut pînă și de Ion Cristoiu. Nu ai de ce să anchetezi ce zice el, pentru că nici un editor responsabil (înainte să fiu profesor, am condus o redacție de investigație, Expres, și cea mai mare redacție de știri din România, TVR în anii nouăzeci) nu ar publica așa ceva. Nu a plătit el pentru aducerea lui Popa, sunt dovezi contrarii. Factura de la Sinalunga nu e o factură, niciodată nu sunt scrise numele tuturor ocupaților așa (am stat la zeci de hoteluri în Italia), nu are preț, și unde e credit card slipul să ateste că a plătit Ghiță, nicăieri, hotelul e accesibil pe booking.com și costă 300 de euro pe noapte, unde sunt rezervarea sau factura de pe booking.com? Nicăieri. La fel, oamenii care pleacă în vacanțe își fac selfieuri, cînd ești cu alții nu produci poze de la distanță cu alți oameni la mijloc, asta arată mai degrabă întîmplarea sau manipularea. Unele din avioanele de care e vorba, singurele verificate, spre America și Istanbul Seychelles, nici nu erau sau nu s-a zburat cu ele, etc. Însăilarea e de proastă calitate, din ziua unu se vedea că e o manipulare grosolană. De ce, atunci, asemenea mari decizii pe acest pretext de doi bani, cînd alte informații la vedere (că prea multe denunțuri de corupție au început prin mandate de ascultare pe siguranță, de exemplu), nu au fost niciodată anchetate, deși pun pericol mult mai mare pentru drepturile omului? Per total, faptele, nu vrăjelile, sunt tot cele pe care le știm dinainte, și nu de la Ghiță, și anume că SRI, MAI, STS și MAE îi dau ăstuia de ani de zile contracte de zeci și sute de milioane de euro", scrie Alina Mungiu-Pippidi.

"S-au dat aceste contracte în mod corupt, adică Ghiță a dat parandărăt lui Coldea, Opriș și compania? Asta e ce trebuie să aflăm – de la DNA. Asta e ceva mai mult decît un drum în Seychelles, infinit mai mult. Face cineva ancheta asta? Cine?", mai scrie aceasta.

În continuare, politologul îşi pune întrebarea de ce s-a ajuns în ziua șapte de diversiuni ale "unui fugar urmărit penal și CNA nu a sancționat cu amenzi din ziua întîi postul România TV".

"OTV a fost închis după ce nu a plătit amenzile. Se face un efort deliberat de a amenda cît mai rar România TV, pentru a ține în viață o televiziune care de fapt servește intereselor PSD, care are și majoritatea în CNA? Membri PSD în CNA, Gubernatu, Popescu, nu vă e rușine? Sunteți singurii direct responsabili de mizeria din opinia publică. Sar la ora asta infractori dovediți de bucurie prin studiouri, nu cumva ceva nu e bine? Voi de ce luați salariii, și enorme? Vreți să ne ocupăm de voi vreo lună, în fiecare zi, că nu numai securitatea e bună la găsit lucruri ascunse, uite că România Curată tocmai a găsit și publicat originalul contractului Bechtel pe care n servicii pretindeau că nu știu de unde să îl ia", mai scrie aceasta.

"În fond, dincolo de abureală, să fim atenți de ce se plînge Ghiță. Că a intervenit politic la Coldea să îi ceară sprijin pentru un candidat într-un partid (ce aberație, din partea unui membru al comisiei de control a SRI), iar Coldea a zis nu se poate, că Băsescu nu-l vrea pe Ponta? Păi asta arată doar că generalul făcea ce îi zicea șeful său, civilul. A vrut Iohannis să scape de scandal, l-a oprit vreo amenințare de la Coldea? Nu. L-a dat afară într-un minut. Deci cred că ce trebuie să investigăm este folosirea de către politicieni a serviciilor secrete pentru scopuri aflate în afara oricărei legi a siguranței naționale, centrul de comandă pare a fi la Cotroceni, nu la SRI, iar comisia de control e un banc, cum știm cu toții. Putem organiza una pe bune? Putem lămuri chestiunea fundamentală, dacă acesta e un caz de politizare a serviciilor de către civili, cu alte cuvinte, cine e principalul și cine e agentul? Da, SRI șantajează oameni politici, e cert, dar poate că o face pentru alți oameni politici. Asta trebuie lămurit. Dar de cine? Nici o anchetă internă a SRI nu va lămuri așa ceva", adaugă aceasta.

"Putem investiga ce firme are SRI și în ce organe de presă au acțiuni direct sau indirect? Măcar să ne propunem să vedem imperiul manipulării de aproape? USR, prin Matei Păun, a făcut dealul cu „tehnocrații” în schimbul promiterii sprijinului de presă, care pînă atunci băgase USR sub preș, cum fac cu tot ce e spontan și unde nu plătește nimeni. A cui presă e aceea, dacă pot să întreb, că tehnocrații în sine nu aveau nici un fel de presă, ce să mai spun de KJ, care are presă mai ales proastă? Cine de fapt controlează așa de mult din presă și are birouri la Cotroceni și guvern, mai ales cea electronică, încît poate face asemenea tîrguri? Nu cumva?", continuă Alina Mungiu-Pippidi.

"Și iată trista situație în care ne aflăm, în care numai parlamentul cel neiubit de nimeni și cu majoritate PSD poate de fapt face o comisie de anchetă să răspundă la astea. Trag nădejde că destui oameni necontrolați de nimeni au intrat totuși în USR și mă bazez pe ei să aibă inițiativa unei comisii speciale de anchetă, inclusiv cu experți independenți din țări NATO, care să înceapă din anul 2017 procesul de reașezare a serviciilor secrete în misiunea lor reală, pentru care nu a fost niciodată mai mare nevoie, în vreme ce justiția se ocupă de infractori ca Ghiță și complicii săi așa cum merită. Cine știe, dat fiind că Liviu Dragnea nu controlează SRI, s-ar putea să fie în interesul lui să ajute acest proces. Iar noi o să trebuiască să apărăm justiția, că în acest moment climatul e de așa natură că nu se știe ce se poate întîmpla, e plin de canalii care vor să arunce și copilul odată cu apa", încheie politologul.