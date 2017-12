Alina Dumitru a explicat în studioul Realitatea TV de ce s-a apucat de judo + un moment emoționant

Alina Dumitru, 35 de ani, campioană olimpică la judo în 2008, la Beijing, în prezent antrenoare la CSA Steaua, a fost invitată în studioul Realitatea TV.

"M-am retras atunci cand am simtit ca este momentul si ca mi-am indeplinit obiectivele. Acum vreau sa las pe altcineva sa duca mai departe stafeta.

In prezent, antrenez o grupa de copii si progresam. Am mers la competitii si in strainatate, au si castigat medalii.

Eu sunt tot pe tatami, sunt imbracata tot in kimono, doar ca nu mai particip la competitii", a spus Alina Dumitru.

Apoi a urmat un moment emoționant. Campioana olimpică a vorbit despre anul care se încheie mâine: "2017 a fost un an trist pentru mine, pentru ca l-am pierdut pe tata". Fosta sportivă a oftat și, după câteva momente de tăcere, a continuat, vizibil afectată: "Este greu atunci cand pierzi pe cineva drag, incerci sa treci peste aceste momente. Cel mic m-a ajutat foarte mult".

"Sper ca anul 2018 sa fie mult mai bun, sa am rezultate cu copiii pe care ii antrenez si sa obtinem medalii. Important este ca ei sa isi doreasca, sa fie ambitiosi", a continuat Alina Dumitru.

"Mie, judo-ul mi-a dat încredere in propriile forte. Sunt mult mai sigura in ceea ce vreau sa fac. Sunt mult mai sigura atunci când merg pe stradă. Mai ales pentru o femeie, este important sa nu iti mai fie teama si de umbra ta. Judo-ul te intareste atat fizic, cat si psihic. Pentru asta m-am si apucat de judo, pentru ca eram micuta si firava si am stat mai mult prin spitale", a încheiat campioana olimpică.