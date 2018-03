Lovitură pentru Alina Bica, magistraţii nu mai cred că nu se poate deplasa

Fosta şefă a DIICOT, Alina Bica, a lipsit din nou la termenul de marţi al procesului în care este judecată pentru acordarea unei despăgubiri de peste 62 de milioane euro omului de afaceri Gheorghe Stelian. Magistraţii au susţinut că Bica nu se afla în imposibilitatea de a se deplasa şi au cerut documente medicale mult mai explicite, potrivit Mediafax.

Solicitarea a dus la un schimb de replici presărat cu ironii de ambele părţi.

"Avocatul Alinei Bica: La termenul precedent, la momentul când am prezentat motivele medicale, am cerut ca şedinţă să nu fie publică (..) Am recomandarea medicului din 7 martie şi, de asemenea, vreau să depun niste planşe foto color, clienta mea mi-a transmis să le depun la dosar. Este în imposibilitatea să se deplaseze, inclusiv cu avionul, pentru că problemele la coloană nu-i permit să stea în şezut.

Judecător: Cu vaporul nu se poate deplasa?

Avocat : Nu ştiu să vă spun.

Judecătoare: Doriţi să dovediţi o imposibilitate de deplasare?

Avocat: Doctorii au sfătuit-o să nu călătorească cu maşina sau avionul pe distanţe lungi. Solicitarea mea e de a declara nepublică şedinţa sau, dacă nu, aceste înscrisuri să nu fie ataşate dosarului.

Judecător - Sunt cele din presă? (Referindu-se la o serie de fotografii în care fosta şefa a DIICOT apare alături de buna ei prietenă Elena Udrea - N.R.)

Avocat: Nu, doamna judecător. Veţi vedea din poze că doar doamna Udrea stătea jos în poze.

(...)

(Procuror : Nu există niciun document, un act medical care să justifice imposibilitatea deplasării. Actele medicale nu consemnează nimic, sunt doar două recomandări medicale, nu e pus nici măcar un diagnostic. (..) Apreciem că nu există niciun argument obiectiv sau probă care să ateste că inculpata nu poate veni îndată în faţa instanţelor. Cererea comisiei rogatorie e neîntemeiată.

Judecător : ÎCCJ respinge ambele cereri, considerând că actele medicale depuse la dosar nu pot demonstra imposibilitatea prezentării în instanţă. Din poze, acelea sunt urme de ventuze.

Avocat - Nu sunt medic ca să ştiu, aşa că dispuneţi dumneavoastră.

Judecător : Înţeleg ca v-aţi supărat, dar nici instanţa nu acceptă să primească tot felul de notificări pe aspecte de notorietate. Instanţa a considerat că pacienta nu e în imposibilitate de deplasare. Sunt şi alte mijloace de transport."

Fosta şefă a DIICOT se află de câteva luni în Costa Rica. Ei i s-a alăturat, de curând, şi prietena Elena Udrea. Ambele au spus că ar vrea să revină în România, dar situaţia medicală nu le permite. Bica susţine că a suferit un accident, Udrea că este însărcinată.