Alimentul care scoate rapid toate TOXINELE din organism după festinul de Sărbători

Alimentul minune

Dupa excesele alimentare din perioada Sărbătorilor, organismul are nevoie de o cura de detoxifiere.

Detoxifierea in sine este un proces natural al organismului de a neutraliza sau de a elimina toxinele din organism, scrie Unica.ro.

Sfecla rosie este un aliment minune care reușește să ne scpate rapid de toxine. Nu este singurul, însă.

Sfecla rosie are efect de detoxifiere a ficatului ajutandu-l sa distruga grasimile depozitate. In plus, desi este dulce, are un numar destul de mic de calorii si isi pastreaza proprietatile indiferent de modul de gatire.

Fructe proaspete

Fructele contin vitamine, antioxidanti, fibre si multe alte substante cu efecte pozitive asupra organismului. In plus, acestea iti umplu stomacul oferind senzatia de satietate.

Portocalele au un efect laxativ si actioneaza ca un tonic natural, oferindu-ti o portie zdravana de energie. Consuma suc de portocale seara, dupa masa, apoi inca un pahar in dimineata urmatoare.

Sucul de portocale este o sursa excelenta de vitamine, minerale si antioxidanti care iti protejeaza organismul de radicalii liberi.

Merele sunt pline de nutrienti si pectina, care ajuta la eliminarea tuturor aditivilor artificiali intrati in corp din mancare.

Avocado are puterea de a scadea nivelul colesterolului si de a dilata vasele de sange. Mai mult decat atat, contine un nutrient care lupta cu cel putin 30 de tipuri de celule cancerigene.

Fructele uscate

Fructele uscate au de cinci ori mai multe calorii decat cele crude (240 kcal/100 gr) dar sunt satioase si contin multe vitamine si minerale, in special fier si calciu.

Varza

Substantele din varza indeparteaza radicalii liberi inainte ca acestia sa ajunga la celule si contribuie la diminuarea nivelului de colesterol. Aceste substante trimit genelor semnale ce le fac pe acestea sa creasca productia enzimelor ce contribuie la detoxifierea corpului.