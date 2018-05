Alimente care te ajută să scazi colesterolul

Boala cardiovasculara este una dintre cele mai mari amenintari pentru sanatatea individului si este influentata de genetica, dieta si de stilul de viata. Colesterolul marit se numara printre factorii principali de risc, iar statisticile indica faptul ca una din sase persoane are o astfel de problema.

Nu ne putem modifica genele, dar putem face schimbari in regimul alimentar si in obiceiurile de zi cu zi care sa ajute la pastrarea sanatatii aparatului cardiovascular. Iata cateva alimente care ajuta la scaderea colesterolului:



Frunzele de mustar



Sunt delicioase, verzi, bogate in sulforaphane. Aceste substante ajuta corpul sa scape de acidul de bila care duce la cresterea nivelului colesterolului. Exista si medicamente care te ajuta sa scapi de excesul de acid, dar metoda naturala este consumarea alimentelor potrivite.



Sfaturi de preparare: care e cea mai buna metoda de a manca frunzele de mustar? Sunt foarte gustoase in stare cruda si se pot folosi in salate. Cercetatorii au aratat insa ca aceste frunze aduc beneficii mai mari daca sunt consumate dupa ce au fost oparite. Crude sau gatite, incearca totusi sa le adaugi in dieta ta zilnica.



Carne de gaina inchisa la culoare



Carnea de pasare este una din cele mai sanatoase carnuri. Carnea de pe piept, alba, este considerata de multi ca fiind mai buna. Ei bine, nu e chiar asa. Carnea mai inchisa la culoare, precum cea de pe coapse si picioare, este de fapt mai sanatoasa pentru inima. Carnea mai inchisa la culoare contine o vitamina numita K2, care se gaseste si in unele branzeturi. Vitamina K2 impiedica formarea colesterolului in sange.