Liga 1. Alibec a scăpat de FCSB. Ce a spus imediat după ce a semnat cu Astra

Gigi Becali l-a dat pe Alibec cu 1,4 milioane de euro la Astra.

Atacantul a promis, într-o postare pe Facebook, ca va încerca săredevină jucătorul care a fost înainte de a pleca la roş-albaştri.

”M-am intors la clubul unde am cunoscut atatea satisfactii si sper ca aici sa am cel putin evolutiile pe care le aveam atunci cand am plecat de la Astra. A fost o perioada grea, dar nu regret nimic din ce am ales sa fac. Abia astept sa fiu din nou pe teren! Fostilor mei colegi le doresc multa bafta si vreau sa le multumesc suporterilor care au fost alaturi de mine, mai ales in momentele mai putin frumoase.

Forza Astra!”, a fost mesajul postat de Alibec.