Alexandru Cumpănașu, acuze grave: ”Procurorii au constituit dosar penal uitându-se la TV”

Alexandru Cumpănașu

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei, a postat, miercuri, un facsimil dintr-un raport în cazul intervenției de la Caracal din care reiese că procurorul a deschis dosar penal după ce a urmărit o emisiune la televizor.

”Document oficial!. Partea a2-a!. NAUCITOR: PROCURORII AU CONSTITUIT DOSAR PENAL UITANDU-SE LA TV si abia la ora 1600 joi!. Desi existau deja apelurile Alexandrei si plangerea parintilor inca de miercuri seara!.

Pentru toate nulitatile politice care ne cer sa nu mai comentam public cazurile de rapiri pt ca-i protejeaza pe infractori sau pe ei le dau un raspuns: de acest caz procurorii au aflat de la o emisiune TV:

" ...La data de 25 iulie 2019, in jurul orelor 1200, procurorul Vasilescu Liviu (de la DIICOT CRAIOVA) a vazut LA UN POST DE TELEVIZIUNE ca a disparut o minora pe raza municipiului Caracal.

In aceasta situatie a luat legatura cu Politia municipiului Caracal si a aflat ca, intra-adevar , s-a reclamat o disparitie, iar in jurul orelor 1100 o persoana de sex feminin a apelat serviciul 112, spunand ca a fost batuta si violata de un barbat in jur de 50 ani, fiind sechestrata intr-o locuinta in Caracal..."

Veti putea citi ce a urmat. Parchetul Caracal NU stia nimic, politia nu raportase violul, sechestrarea, bataia la parchet local si culmea Parchetul Caracal deschide dosar penal abia la ora 1600 la cererea si insistenta procurorului DIICOT de la Craiova pt ca acesta se uitase la stiri...in timp ce procurorii din Olt nu aveau nici o treaba desi aveau inregistrarile 112. Si CULMEA politia Caracal raporteaza la parchet disparitia si atrocitatile abia la ora 1530 joi!!!”, a scris Alexandru Cumpănașu pe Facebook.