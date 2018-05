Alexandra Stan s-a îngrăşat 6 kilograme într-o lună

Cântăreaţa Alexandra Stan a luat şase kilograme într-o singură lună.

Cântăreaţa a acordat un interviu pentru okmagazine.ro, în care a vorbit despre mutarea sa în SUA.

„Prima oară când am zis să venim să stăm 2-3 luni, să vedem cum e, dar până la urmă am închiriat locul ăsta pe 8 luni şi am rămas aici”, a spus Alexandra Stan despre mutarea ei în SUA.



„Când am venit în America, m-am îngrăşat 6 kg într-o lună. Mâncam numai mâncarea lor şi nici nu mai făceam sport. Şi nu-mi venea să mănânc decât prostii, dulciuri de toate felurile, îngheţată. Şi tentaţia e mare, pentru că dacă mergi pe stradă aici, miroase peste tot a copane prăjite, a burgeri. Eu sunt foarte mâncăcioasă şi, când am ajuns aici, n-am putut să mă abţin”, a mai declarat artista.