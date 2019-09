Alexandra Stan, dezvăluiri cumplite despre drama cumplită din viața ei

Alexandra Stan a trecut, acum șase ani, prin cea mai grea perioadă din viața ei. Artista a fost bătută crunt de Marcel Prodan, pe vremea aceea managerul și iubitul ei, iar imaginile cu ea plină de vânătăi au șocat opinia publică.

În iunie 2013, Alexandra Stan şi Marcel Prodan s-au contrat dur, după ce cântăreaţa şi-ar fi cerut drepturile. A fost debutul acelui episod care a făcut înconjurul lumii.

"A început să mă înjure şi să dea în mine, să se ducă spre Valu, spre părinţii mei, şi să mă lase în câmp acolo, ştiţi s-a rupt filmul. Țin minte doar că eram ca un câine din ăla bătut şi am încercat să fug, cred că avea 80 la oră şi am tras de volan şi am încercat să trag frâna de mână, că am vrut să cobor din maşină pentru că eram deja plină de sânge. Eram în dreapta şi tot îmi dădea cu pumnul şi şi-a oprit el maşina, am coborât şi am alergat pe mijlocul străzii”, a explicat Alexandra Stan, conform Pro TV.

"Am făcut foarte multă terapie după şi mi-am dat seama că fiecare om are motivele lui pentru care ajunge în situaţii de genul ăsta, adică am înţeles că şi eu am avut, nu vină, dar partea mea de responsabilitate pentru faptul că am ajuns atât de departe în punctul în care el să mă jignească. Pentru că nu era prima oară, mă mai împinsese odată", a adăugat Alexandra Stan.

Este prima oară când artista vorbeşte deschis despre cum a trecut peste acest episod. Terapia i-a deschis orizontul şi a ajutat-o să privească în profunzime. Alexandra a înţeles că anumite evenimente din copilărie şi adolescenţă au facilitat transformarea ei în victima.

Atmosfera de acasă îşi pierdea însă brusc din esenţa de câte ori tatăl, navigator, pleca pe mare. Stătea şi câte nouă luni.

"El a fost plecat mereu timp de 25 de ani. El nu a fost tatăl ăla sever, eu nu am avut un tată sever pentru că el când venea acasă voia să ne facă toate poftele, ne dădea bani pe ascuns să ne cumpărăm ce vrem noi, ne cumpăra o grămadă de haine, ne aducea o grămadă de cadouri. Îl vedeam foarte rar, am avut daddy issues", a explicat Stan, conform sursei citate.

