Alexandra Păcuraru, îndrăgostită de viața de mămică! Când va reveni pe micile ecrane

Deși a devenit mămică doar de câteva luni, Alexandra Păcuraru, prezentatoarea emisiunilor "Fresh Refresh" și "Acasă la Oamenii Realității", mărturisește că sentimentele pe care le simte de când l-a adus pe lume pe băiețelul ei, Justinian, o fac să-și dorească foarte mult un frățior sau o surioară pentru el. Într-un interviu pentru Realitatea TV, Alexandra a dezvăluit și când va reveni "pe sticlă”.

"Inițial am spus ca revin la muncă imediat după naștere....dar nu am știut ce sentimente minunate se nasc odată cu primul tău copil... acum am înțeles ca nimeni nu are mai mare nevoie de mine decât fiul meu Justinian și vreau să-i ofer toată iubirea și toată atenția necesare pentru a crește frumos.

Am devenit mamă cu normă întreagă și nimic nu se compară cu acest job. Justinian are șase luni și deja a zburat cu avionul, a fost în vacanțe la mare, la munte, îi place să meargă cu mami duminică la biserică și stă aproape toată slujba, îi place să-i citesc, îi plac oamenii și zâmbește continuu", povestește Alexandra Păcuraru.

Vedeta Realitatea TV își dorește un frățior sau o surioară pentru fiul ei, dar le dă asigurări telespectatorilor că imediat după aceea se va întoarce pe micile ecrane cu cele două emisiuni de suflet ale sale - ”Acasă la Oamenii Realității" și "Fresh Refresh" -.

”Este o adevărată minune de la Dumnezeu și sunt profund recunoscătoare pentru această binecuvântare. Justinian a scos ce este mai bun și mai curat din mine și m-a motivat sa lupt pentru bucurie, pentru sănătate, pentru bunătate și pentru tot ce este mai curat și adevărat în această lume. Astfel, rubrica zilnică 'Fresh Refresh' a căpătat și mai multă pasiune”, dezvăluie vedeta Realitatea TV.

Până când cele două emisiuni vor reveni pe ecran, Alexandra ține legătura cu telespectatorii prin intermediul pastilelor ”Fresh Refresh”. ”Voi alege foarte atent subiectele rubricilor zilnice și îi voi întâmpina mereu cu informații importante pentru o viața sănătoasă!", ne asigură ea.

Pe Alexandra o găsiți pe pagina de Facebook Alexandra Păcuraru Oficial.