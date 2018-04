Lovitură de teatru în cazul româncei care şi-a vândut virginitatea unui magnat din Hong Kong

Alexandra Kefren, românca devenită celebră după ce şi-a scos virginitatea la vânzare pe internet şi ar fi fost şi adjudecată de un om de afaceri din Hong Kong, spune acum că "totul a fost o minciună".

Alexandra Kefren, românca devenită celebră după ce şi-a scos virginitatea la vânzare, a declarat într-un interviu acordat publicaţiei britanice Metro.co.uk că "totul a fost o minciună" de la bun început.

Alexandra Kefren a povestit că a fost abordată pe reţelele de socializare de un site de matrimoniale Cinderella Escorts care i-a propus să joace rolul unei fete care îşi vinde virginitatea, în schimbul unei sume de bani.

Românca afirmă că i s-a propus să i se ofere expunere mediatică şi să beneficieze de suport în dezvoltarea unei cariere în modelling. De asemenea, româncei i s-ar fi spus că familia ei din România nu va afla.

Alexandra Kefren acuză acum efectele negative ale experienţei prin care a trecut: "Este greu pentru mine, am făcut o depresie, am fost la terapie".

Site-ul Cinderella Escorts neagă acuzaţiile că licitația a fost falsă, confirmând însă că Alexandra nu s-a întâlnit niciodată cu omul de afaceri din Hong Kong.

Anul trecut, Alexandra Kefren, 18 ani, a anunţat că găsit un cumparator: un om de afaceri din Hong Kong, care i-ar fi oferit 2,3 milioane de euro pentru o partida de amor. în realitate, lucurile au stat diferit.

"Exact la o săptămână după asta cu virginitatea am primit titlul de model internaţional. Ştiu foarte multe limbi străine. O singură dată am apărut la televiziunea din străinătate şi uite câte s-au întâmplat. (...) E superb câte uşi s-au deschis pentru o apariţie în presă. Câştig la o prezentare între 1000 de euro si 5000 de euro. Depinde. Am strâns o sumă considerabilă. Am nişte ţeluri pentru anul acesta. Poate nu fac un milion de euro. Poate chiar 3. Vreau să îmi fac o mică avere pe spatele meu. u nu am primit niciun ban din treaba asta cu virginitatea. (...) Da, eu şi Neli ne căsătorim în vară. L-am întâlnit acum fix trei săptămâni. Nu mai sunt neprihănită. Mi-am pierdut virginitatea cu iubitul meu, Neli", a spus atunci Alexandra Kefren la un post tv.