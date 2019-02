Prima reacţie a lui Alex Dima, reporterul care a fost invitat de Liviu Dragnea la baie

Liviu Dragnea şi-a făcut un obicei ciudat, de câte ori este nervos: invită reporterii la baie, când nu are chef să le răspundă la întrebări.

Liviu Dragnea s-a enervat în momentul în care un jurnalist care dorea să-i solicite un interviu mai amplu a ajuns în pragul uşii cabinetului său parlamentar. "Aşa se fac interviurile? Vrei să vii cu mine în baie?" a răbufnit Liviu Dragnea.

Acel reporter este Alex Dima, de la Pro TV, cunoscut pentru materialele de la emisiunea "Romania, te iubesc". Jurnalistul a reacţionat pe Facebook pe marginea episodului cu Liviu Dragnea.

“Vii cu mine in baie?!

Liviu Dragnea. Al 3 lea om in stat, liderul Coalitiei de guvernare. A promis in 2016 ca autostrada Deva-Lugoj va fi inaugurata in 2017. Ca in 2020 vom avea autostrada intre Sibiu si Pitesti, ca vom avea 8 spitale regionale si multe altele. Am incercat sa discut cu domnul Dragnea astazi. Voi ce parere aveti despre atitudinea domniei sale?!", a postat Alex Dima, alegând, practic, să-şi îndemne prietenii de pe Facebook să-şi spună opiniile privind ieşirea nervoasă a lui Dragnea.