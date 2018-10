ALERTĂ. Unul dintre suspecţii în cazul dispariţiei jurnalistului saudit a murit într-un accident

Unul dintre cei 15 suspecţi în cazul jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, care a dispărut la 2 octombrie după ce a intrat în consulatul Arabiei Saudite la Istanbul, a murit într-un accident de maşină produs la Riad, a relatat joi publicaţia Yeni Şafak, citat de Hürriyet Daily News.

Mashal Saad al-Bostani, un locotentent în vârstă de 31 de ani din cadrul Forţelor Aeriene Roiale ale Arabiei Saudite, se numără printre cei 15 suspecţi care au călătorit la Istanbul în aceeaşi zi în care Khashoggi a dispărut după ce a intrat în consulatul Arabiei Saudite.

Publicaţia turcă specifică faptul că sursele sale nu au dezvăluit detalii privind accidentul din Riad sau rolul lui Bostani în cazul dispariţiei jurnalistului saudit.

O echipă formată din anchetatori turci şi saudiţi a început, luni după-amiază, percheziţiile în sediul Consulatului Arabiei Saudite din Istanbul, la două săptămâni de la dispariţia jurnalistului Jamal Khashoggi. Un oficial turc de rang înalt a declarat sub protecţia anonimatului pentru agenţia The Associated Press că dovezile găsite de anchetatori indică asasinarea jurnalistului în sediul Consulatului saudit. Un alt oficial turc a afirmat pentru CNN că jurnalistul a fost ucis în Consulat, iar corpul a fost tăiat şi transportat.

Consulul Mohammad al-Otaibi s-a întors în Arabia Saudită pe data de 16 octombrie, înainte ca autorităţile turce să efectueze percheziţii la reşedinţa sa, scrie Mediafax.

Khashoggi a fost un colaborator al cotidianului Washington Post unde a scris articole de opinie critice faţă de prinţul coroanei saudite. Acesta a intrat în consulatul Arabiei Saudite la Istanbul pentru a ridica mai multe documente necesare pentru a se căsători.

Sursa foto: hurriyetdailynews.com