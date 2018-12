Alertă de tsunami după un cutremur de 7,6 grade în Noua Caledonie. Replică de 7 grade

UPDATE. Alerta de tsunami a fost ridicată. Inițial Centrul de avertizare din Pacific anunțase că pericolul vizează o suprafață de 1.000 de km și că valurile ar putea atinge o înălțime de până la 3 metri.

S-a trecut la evacuarea populației din zonele de țărm din Noua Caledonie și Vanuatu. O replică a seismului a avut 7 grade pe Richter.

În ultimul mesaj de alert, se spune că amenințarea de tsunami a "trecut în mare măsură", informează Radio New Zeeland.

Nu s-au înregistrat pagube în capitala Noumea, aflată la aproximativ 300 de km de epicentrul cutremurului.

New Caledonia quake: 'Tsunami waves have been observed' https://t.co/u8XUDCwVnn