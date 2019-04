ALERTĂ! Pește putrezit în magazinele din Constanța

Comerțul cu pește proaspăt din import din marile lanțuri de magazine a fost vizat de inspectorii Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, care au demarat în urmă cu trei zile o amplă acțiune de verificare.



Printre deficiențele constatate consistenta produselor, lipsa branhiilor ca element de evaluare, cantitate insuficienta de gheață în timpul depozitării/transportului, termene diferite pentru produse similare, aspect degradat etc

În România peștele și produsele tranșate au în termeni de consum de 48 72 de ore din momentul pescuirii, în timp ce pentru produsele din import sunt termene pe 5 la 21 de zile la ambalare.

„Diferenta de calitate este notabilă si au fost cazuri in care am depistat peste putrezit, dar conform etichetei, încă în termen! Consider, din respect pentru consumatorul român, că are dreptul la produse de calitate și la pește cu adevărat proaspăt, motiv pentru care s-au dispus măsuri de retragere de la comercializare a întregii cantități ce depășește cele 72 de ore de la pescuire/capturare,” a declarat Horia Constantinescu șeful CJPC Constanța.

Realitateadeconstanta.net