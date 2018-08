Alertă pe aeroportul din Frankfurt. Un terminal a fost evacuat

Purtătorul de cuvânt al aeroportului a declarat că un pasager însoțit de un copil a trecut de securitate și sunt căutați.

Pasagerii au fost evacuați și s-a instalat panică. Mai multe zboruri sunt afectate.

Compania aeriană germană Lufthansa a comunicat pe Twitter că îmbarcarea a fost oprită la nivelurile A şi Z de la Terminalul 1 al aeroportulului din Frankfurt. Lufthansa a comunicat că nu poate preciza momentan câte zboruri ar putea fi amânate sau anulate.

Due to a police action, the German Federal Police is currently evacuating Piers A and Z at Frankfurt Airport’s T1. As a result of this measure, flight disruptions can be expected. Passengers are advised to check the status of their flight. pic.twitter.com/sRDEUOeysd