Alertă METEO de fenomene extreme, sâmbătă dimineața

Anunț important de la meteorologi, sâmbătă dimineața: este COD GALBEN de ceață densă în mai multe județe, valabil până la ora 12.00. Șoferii sunt avertizați de Poliția Rutieră să își adapteze viteza la condițiile de trafic.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că la această oră (07.00), traficul rutier se desfăşoară cu dificultate, în condiţii de ceaţă densă pe mai multe drumuri din judeţele Alba, Arad, Caraş-Severin, Covasna şi Harghita.Vizibilitatea a scăzut, sub 50 de metri, pe anumite tronsoane de pe DN1Alba –Aiud, DN7 Sebeş- Deva şi DN11Braşov –Oneşti.

Ceaţa impune din partea celor aflaţi la volan, dar şi a celorlalte categorii de participanţi la traficul rutier, o conduită preventivă pe toată durata deplasării pe drumurile publice. Este necesar să se ruleze cu viteză redusă, adaptată permanent condiţiilor de drum, iar fiecare manevră în trafic să se facă numai după o temeinică asigurare. Pentru aceasta, oglinzile retrovizoare trebuie să fie reglate corespunzător.

"Recomandăm ca luminile de întâlnire ale autovehiculelor să fie aprinse ziua pe toate categoriile de drumuri, nu doar pe cele pe care există obligativitatea instituită prin lege. În condiţii de ceaţă densă, trebuie folosite şi luminile de ceaţă.

Nu trebuie uitat că cea mai periculoasă manevră pe timp de ceaţă este depăşirea. Aceasta cu atât mai mult, cu cât cei ce depăşesc pot fi surprinşi de apariţia bruscă de pe sensul opus a unor autovehicule care circulă fără lumini sau având în funcţiune doar luminile de poziţie.

De asemenea, în cazul rămânerii în pană, triunghiurile de presemnalizare trebuie aşezate la o distanţă mult mai mare. Reamintim obligaţia conducătorilor de autovehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone să poarte echipament de protecţie-avertizare fluorescent-reflectorizant atunci când execută intervenţii la vehiculul care se află pe partea carosabilă a drumului public. Recomandăm şi celorlalţi conducători auto să poarte acest echipament, mai ales pe timp de ceaţă.

Pietonii, bicicliştii şi căruţaşii trebuie să fie conştienţi de faptul că pe timp de ceaţă sunt mai greu vizibili în trafic", se arată într-un mesaj al Poliției Rutiere.

COD GALBEN

Valabil de la : 04-11-2017 ora 10:00 până la : 04-11-2017 ora 12:00



In zona : Județul Alba: Aiud, Alba Iulia, Ocna Mureș, Sebeș, Teiuș, Blandiana, Bucerdea Grânoasă, Ciugud, Cut, Galda de Jos, Hopârta, Jidvei, Lopadea Nouă, Mihalț, Mirăslău, Pianu, Rădești, Săliștea, Sâncel, Sântimbru, Șibot, Șona, Stremț, Unirea, Vințu de Jos;

Județul Brașov: Brașov, Codlea, Ghimbav, Predeal, Beclean, Bod, Dumbrăvița, Hălchiu, Hărman, Mândra, Părău, Sânpetru, Șercaia, Șinca, Viștea, Voila;

Județul Sibiu: Avrig, Miercurea Sibiului, Săliște, Tălmaciu, Apoldu de Jos, Boița, Cârța, Cristian, Orlat, Porumbacu de Jos, Șura Mică;

Județul Mureș: Sighișoara, Târgu Mureș, Iernut, Luduș, Miercurea Nirajului, Sângeorgiu de Pădure, Târnăveni, Ungheni, Acățari, Adămuș, Albești, Apold, Ațintiș, Bahnea, Bălăușeri, Bereni, Bogata, Coroisânmărtin, Corunca, Crăciunești, Cristești, Cucerdea, Cuci, Fântânele, Gălești, Gănești, Gheorghe Doja, Ghindari, Iclănzel, Livezeni, Măgherani, Mica, Nadeș, Neaua, Ogra, Pănet, Păsăreni, Sâncraiu de Mureș, Sângeorgiu de Mureș, Sânpaul, Saschiz, Suplac, Vărgata, Vețca, Viișoara, Zagăr;



Se vor semnala : Pe văi și în zonele joase ceață care reduce vizibilitatea local sub 200 m și izolat sub 50 m