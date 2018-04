ALERTĂ METEO: fenomene periculoase, în următoarele ore: furtuni şi grindină. HARTA

Prognoza meteo

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, astăzi, o atenţionare nowasting cod galben de vreme rea, valabilă pentru mai multe zone din ţară.

Valabil de la : 26-04-2018 ora 16:00 până la : 26-04-2018 ora 17:00



In zona : Județul Hunedoara: Hunedoara, Deva, Călan, Simeria, Hațeg, Pui, Râu de Mori, Sântămăria-Orlea, Dobra, Bretea Română, Sălașu de Sus, Ghelari, Teliucu Inferior, Vețel, Densuș, Băcia, Totești, Răchitova, Sarmizegetusa, Lunca Cernii de Jos, Pestișu Mic, General Berthelot, Toplița, Cerbăl, Cârjiți, Bunila, Lelese, Bătrâna;

Județul Bihor: Bratca, Bulz;



Se vor semnala : frecvente descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni

Fenomene asociate : intensificări de scurtă durată ale vântului, averse care vor cumula 15-20 l/mp



Valabil de la : 26-04-2018 ora 16:00 până la : 26-04-2018 ora 17:00



In zona : Județul Cluj: Gherla, Cășeiu, Bonțida, Iclod, Mica, Mintiu Gherlii, Dej, Unguraș, Sic, Chinteni, Cuzdrioara, Fizeșu Gherlii, Cătina, Țaga, Borșa, Sânmărtin, Cornești, Dăbâca, Geaca, Vultureni, Aluniș, Pălatca, Buza, Jichișu de Jos;



Se vor semnala : frecvente descărcări electrice, local averse care izolat vor cumula 20...25 l/mp, izolat grindină de dimensiuni mici si intensificări ale vântului



Valabil de la : 26-04-2018 ora 16:00 până la : 26-04-2018 ora 17:00



In zona : Județul Suceava: Rădăuți, Cajvana, Siret, Marginea, Arbore, Todirești, Vicovu de Jos, Frătăuții Noi, Dărmănești, Milișăuți, Frătăuții Vechi, Grănicești, Volovăț, Vatra Moldoviței, Horodnic de Sus, Dornești, Cacica, Satu Mare, Bilca, Bălcăuți, Iaslovăț, Zamostea, Voitinel, Grămești, Calafindești, Solca, Gălănești, Botoșana, Horodnic de Jos, Sucevița, Mușenița, Poieni-Solca, Șerbăuți, Burla;

Județul Botoşani: Vârfu Câmpului, Mihăileni, Cândești;



Se vor semnala : averse de ploaie care vor cumula 25..30 l/mp, grindină de dimensiuni mici, frecvente descărcări electrice,

Fenomene asociate : intensificări de scurtă durată ale vântului.



Valabil de la : 26-04-2018 ora 15:50 până la : 26-04-2018 ora 17:00



In zona : Județul Mehedinţi: zona de munte;

Județul Vâlcea: zona de munte;

Județul Gorj: zona de munte;



Se vor semnala : frecvente descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni

Fenomene asociate : intensificări de scurtă durată ale vântului, averse de ploaie ce vor cumula 15-20 l/mp



Valabil de la : 26-04-2018 ora 15:40 până la : 26-04-2018 ora 16:40



In zona : Județul Suceava: Zvoriștea, Hânțești, Zamostea;

Județul Botoşani: Botoșani, Mihai Eminescu, Vlădeni, Curtești, Răchiți, Vârfu Câmpului, Roma, Nicșeni, Leorda, Brăești, Văculești, Dimăcheni, Bucecea;



Se vor semnala : averse de ploaie care vor cumula 25..30 l/mp, grindină de dimensiuni mici, frecvente descărcări electrice,

Fenomene asociate : intensificări de scurtă durată ale vântului.



Valabil de la : 26-04-2018 ora 15:35 până la : 26-04-2018 ora 16:35



In zona : Județul Caraş-Severin: Băile Herculane, Mehadia, Cornereva, Prigor, Topleț, Iablanița, Cornea, Eftimie Murgu, Lăpușnicel;



Se vor semnala : descărcări electrice, averse care vor cumula 15-20 l/mp

Fenomene asociate : intensificări de scurtă durată ale vântului, grindină de mici dimensiuni



Valabil de la : 26-04-2018 ora 15:25 până la : 26-04-2018 ora 16:30



In zona : Județul Maramureş: Baia Mare, Sighetu Marmației, Baia Sprie, Tăuții-Măgherăuș, Copalnic-Mănăștur, Cavnic, Șisești, Bârsana, Satulung, Ruscova, Recea, Rona de Sus, Bistra, Strâmtura, Bocicoiu Mare, Dumbrăvița, Ocna Șugatag, Cupșeni, Cicârlău, Cernești, Budești, Giulești, Călinești, Rozavlea, Săpânța, Remeți, Băiuț, Remetea Chioarului, Botiza, Petrova, Vadu Izei, Desești, Leordina, Șieu, Câmpulung la Tisa, Groși, Ardusat, Sarasău, Rona de Jos, Săcălășeni, Coltău, Oncești, Coaș, Poienile Izei;

Județul Satu Mare: Negrești-Oaș, Certeze;



Se vor semnala : frecvente descărcări electrice, local averse care izolat vor cumula 20...25 l/mp, izolat grindină de dimensiuni mici

Fenomene asociate : intensificări ale vântului