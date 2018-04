ALERTĂ METEO: fenomene periculoase, în următoarele ore: furtuni şi grindină. HARTA

ALERTĂ METEO de ultimă oră: fenomene periculoase, în următoarele ore: furtuni şi grindină. HARTA

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, astăzi, mai multe atenţionări nowcasting cod galben de fenomene meteo periculoase, valabile în următoarele ore.

Valabil de la : 24-04-2018 ora 14:10 până la : 24-04-2018 ora 15:30



In zona : Județul Hunedoara: Brad, Vața de Jos, Baia de Criș, Zam, Blăjeni, Ribița, Tomești, Bulzeștii de Sus;

Județul Bihor: Ștei, Buntești, Pietroasa, Lunca, Rieni, Vașcău, Câmpani, Cărpinet, Nucet, Criștioru de Jos;



Se vor semnala : frecvente descărcări electrice, grindină de dimensiuni mici

Fenomene asociate : Averse de ploaie

Observatii : Sistemele noroase se deplasează pe direcția NV-SE



Valabil de la : 24-04-2018 ora 14:00 până la : 24-04-2018 ora 15:00



In zona : Județul Argeş: zona de munte;



Se vor semnala : Frecvente descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni

Fenomene asociate : averse, Intensificări de scurtă durată ale vântului



Valabil de la : 24-04-2018 ora 13:45 până la : 24-04-2018 ora 15:00



In zona : Județul Sibiu: zona de munte;



Se vor semnala : Frecvente descărcări electrice, grindină de dimensiuni mici

Fenomene asociate : Averse de ploaie, intensificări de scurtă durată ale vântului



Valabil de la : 24-04-2018 ora 13:40 până la : 24-04-2018 ora 14:40



In zona : Județul Vâlcea: : zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Vâlcea: Brezoi, Perișani, Câineni, Boișoara, Voineasa, Malaia, Racovița, Titești;

Județul Gorj: : zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Gorj: Bumbești-Jiu, Runcu, Peștișani, Stănești, Mușetești, Turcinești, Schela, Lelești;



Se vor semnala : frecvente descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni

Fenomene asociate : averse de ploaie, intensificări de scurtă durată ale vântului