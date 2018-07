ALERTĂ METEO de vreme severă imediată. Cod PORTOCALIU de furtuni şi grindină - HARTA

ALERTĂ METEO de vreme severă. Cod PORTOCALIU de furtuni şi grindină - HARTA

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, astăzi, mai multe atenţionări nowcasting cod portocaliu şi cod galben de vreme rea, valabile pentru mai multe zone din ţară.

COD PORTOCALIU



Valabil de la : 23-07-2018 ora 17:55 până la : 23-07-2018 ora 19:00



In zona : Județul Alba: Blaj, Jidvei, Valea Lungă, Cetatea de Baltă, Cergău, Roșia de Secaș, Cenade, Doștat;

Județul Harghita: Toplița, Praid, Ditrău, Remetea, Joseni, Sărmaș, Lăzarea, Borsec, Gălăuțaș, Subcetate;

Județul Mureş: Sovata, Ibănești;

Județul Sibiu: Copșa Mică, Șeica Mare, Ocna Sibiului, Axente Sever, Bazna, Slimnic, Loamneș, Târnava, Micăsasa, Păuca, Valea Viilor, Șeica Mică, Ludoș;



Se vor semnala : averse ce vor avea caracter torențial și vor cumula local 35-40 l/mp, grindină dimensiuni mici și izolat medii, intensificări de scurtă durată ale vântului ce pot avea și aspect de vijelie, descărcări electrice



Valabil de la : 23-07-2018 ora 17:20 până la : 23-07-2018 ora 19:30



In zona : Județul Prahova: : zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Prahova: Breaza, Comarnic, Măneciu, Valea Doftanei, Izvoarele, Cerașu, Starchiojd, Șotrile, Bertea, Ștefești, Secăria;

Județul Buzău: Nehoiu, Berca, Pătârlagele, Vernești, Vadu Pașii, Merei, Mărăcineni, Pârscov, Poșta Câlnău, Zărnești, Valea Râmnicului, Cochirleanca, Tisău, Grebănu, Lopătari, Cislău, Ziduri, Topliceni, Gura Teghii, Calvini, Cernătești, Chiojdu, Beceni, Vintilă Vodă, Siriu, Scorțoasa, Viperești, Buda, Podgoria, Săpoca, Pănătău, Mânzălești, Bisoca, Cătina, Cozieni, Brăești, Ghergheasa, Boldu, Unguriu, Măgura, Bălăceanu, Sărulești, Racovițeni, Blăjani, Colți, Bozioru, Odăile, Cănești, Murgești, Valea Salciei, Mărgăritești, Chiliile, Pardoși;



Se vor semnala : ploi moderate ce vor totaliza 20...30 l/mp

Observatii : În zona avertizată s-au acumulat cantități importante de apă



COD GALBEN



Valabil de la : 23-07-2018 ora 18:40 până la : 23-07-2018 ora 19:45



In zona : Județul Mehedinţi: Drobeta-Turnu Severin, Șimian, Breznița-Ocol, Tâmna, Devesel, Izvoru Bârzii, Șișești, Malovăț, Bâcleș, Prunișor, Hinova, Burila Mare, Căzănești, Pădina, Livezile, Dumbrava, Husnicioara, Poroina Mare, Ilovăț, Rogova, Bâlvănești, Godeanu;

Județul Vâlcea: Drăgășani, Bălcești, Fârtățești, Șușani, Lungești, Ștefănești, Valea Mare, Zătreni, Tetoiu, Sutești, Laloșu, Livezi, Ghioroiu, Măciuca, Diculești, Crețeni, Mădulari, Gușoeni, Făurești, Voicești, Stănești, Lăcusteni;

Județul Olt: Scornicești, Colonești, Verguleasa, Cungrea, Poboru, Bărăști, Tătulești, Oporelu;

Județul Gorj: Crușet, Stoina, Stejari, Dănciulești;

Județul Dolj: Filiași, Argetoaia, Brădești, Melinești, Braloștița, Goiești, Murgași, Cernătești, Scăești, Almăj, Grecești, Bulzești, Fărcaș, Coțofenii din Față, Tălpaș, Secu, Gogoșu, Botoșești-Paia;



Se vor semnala : averse ce vor cumula 25 l/mp, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni

Fenomene asociate : intensificări de scurtă durată ale vântului



Valabil de la : 23-07-2018 ora 18:15 până la : 23-07-2018 ora 19:15



In zona : Județul Mehedinţi: Strehaia, Corcova, Butoiești, Grozești, Voloiac, Breznița-Motru, Greci, Stângăceaua;

Județul Vâlcea: Prundeni, Stoilești, Ionești, Galicea, Orlești, Nicolae Bălcescu, Olanu, Glăvile, Dănicei, Sutești, Scundu, Drăgoești, Crețeni, Milcoiu, Mitrofani, Amărăști;

Județul Olt: Verguleasa, Vitomirești, Vulturești, Cungrea, Spineni, Poboru, Bărăști, Dobroteasa, Făgețelu, Leleasca, Sâmburești, Topana;

Județul Gorj: Țânțăreni, Turburea, Negomir, Borăscu, Bolboși, Stoina, Brănești, Căpreni, Ionești;

Județul Dolj: Filiași;



Se vor semnala : averse ce vor cumula 25 l/mp, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni

Fenomene asociate : intensificări de scurtă durată ale vântului



Valabil de la : 23-07-2018 ora 18:00 până la : 23-07-2018 ora 19:10



In zona : Județul Sălaj: Șimleu Silvaniei, Șărmășag, Crasna, Pericei, Hereclean, Nușfalău, Măeriște, Sâg, Valcău de Jos, Horoatu Crasnei, Meseșenii de Jos, Plopiș, Bănișor, Cizer, Vârșolț, Boghiș;



Se vor semnala : ploi cu caracter de aversă care vor cumula local 25 l/mp, intensificări de scurtă durată ale vântului, grindină de dimensiuni mici