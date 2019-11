ALERTĂ METEO de ultimă oră: este cod GALBEN de ceață

Administrația Națională de Meteorologie a emis, astăzi, mai multe atenționări nowcasting de ceață.

Valabil de la : 09-11-2019 ora 8:25 până la : 09-11-2019 ora 10:00



In zona : Județul Argeş: Pitești, Mioveni, Ștefănești, Călinești, Topoloveni, Bascov, Leordeni, Mihăești, Stâlpeni, Bradu, Bălilești, Țițești, Mărăcineni, Merișani, Budeasa, Dârmănești, Căteasca, Rătești, Micești, Băbana, Oarja, Cotmeana, Morărești, Drăganu;







Se vor semnala : ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m



Valabil de la : 09-11-2019 ora 8:20 până la : 09-11-2019 ora 10:00



In zona : Județul Gorj;

Județul Vâlcea;



Se vor semnala : ceaţă ce determină scăderea vizibilităţii local sub 200 m

Fenomene asociate : izolat burniţă

Observatii : se va manifesta îndeosebi pe văi şi în depresiuni



Valabil de la : 09-11-2019 ora 8:00 până la : 09-11-2019 ora 10:00



In zona : Județul Cluj: Turda, Câmpia Turzii, Gherla, Apahida, Florești, Mihai Viteazu, Săvădisla, Cășeiu, Bonțida, Iclod, Luna, Feleacu, Jucu, Mica, Mintiu Gherlii, Dej, Cuzdrioara, Călărași, Câțcău, Vad, Petreștii de Jos, Dăbâca, Săndulești, Ciurila, Tureni;



Se vor semnala : ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m, izolat sub 50 m



Valabil de la : 09-11-2019 ora 8:00 până la : 09-11-2019 ora 10:00



In zona : Județul Braşov: Făgăraș, Rupea, Hoghiz, Șinca, Mândra, Voila, Șercaia, Comana, Viștea, Homorod, Ucea, Părău, Ungra, Beclean;

Județul Sibiu: Avrig, Tălmaciu, Săliște, Miercurea Sibiului, Racovița, Porumbacu de Jos, Cristian, Turnu Roșu, Arpașu de Jos, Apoldu de Jos, Cârța;



Se vor semnala : ceață care determină reducerea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50 m



Valabil de la : 09-11-2019 ora 7:15 până la : 09-11-2019 ora 9:00



In zona : Județul Bacău: Bacău, Sascut, Răcăciuni, Mărgineni, Cleja, Faraoani, Gârleni, Podu Turcului, Luizi-Călugăra, Răchitoasa, Căiuți, Corbasca, Nicolae Bălcescu, Stănișești, Buhoci, Filipești, Horgești, Letea Veche, Orbeni, Ștefan cel Mare, Glăvănești, Motoșeni, Pâncești, Urechești, Parincea, Valea Seacă, Săucești, Măgura, Racova, Ungureni, Gioseni, Plopana, Parava, Dealu Morii, Hemeiuș, Găiceana, Coțofănești, Huruiești, Gura Văii, Negri, Tătărăști, Traian, Strugari, Lipova, Prăjești, Filipeni, Tamași, Vultureni, Odobești, Colonești, Berești-Bistrița, Dămienești, Roșiori, Secuieni, Oncești, Izvoru Berheciului, Itești, Sărata;

Județul Botoşani: Ungureni, Hudești, Albești, Trușești, Ștefănești, Coțușca, Havârna, Rădăuți-Prut, Călărași, Avrămeni, Gorbănești, Manoleasa, Hlipiceni, Păltiniș, Vlăsinești, Mileanca, Dângeni, Santa Mare, Știubieni, Darabani, Drăgușeni, Durnești, Dobârceni, Mihălășeni, Viișoara, Hănești, Săveni, Ripiceni, Concești, Românești, Mitoc, Adășeni;

Județul Suceava: Dorna Candrenilor, Poiana Stampei, Coșna;

Județul Galaţi: Tecuci, Matca, Umbrărești, Cosmești, Munteni, Barcea, Brăhășești, Ghidigeni, Drăgănești, Ivești, Nicorești, Gohor, Țepu, Negrilești, Buciumeni, Priponești, Poiana, Movileni;

Județul Vrancea: Adjud, Mărășești, Panciu, Păunești, Homocea, Vânători, Țifești, Ruginești, Garoafa, Movilița, Pufești, Fitionești, Ploscuțeni, Tănăsoaia, Biliești, Corbița, Boghești;

Județul Iaşi: Iași, Tomești, Holboca, Ciurea, Răducăneni, Miroslava, Popricani, Costuleni, Vlădeni, Ciortești, Comarna, Bivolari, Andrieșeni, Schitu Duca, Ungheni, Prisăcani, Victoria, Probota, Țigănăși, Rediu, Trifești, Cozmești, Bârnova, Golăiești, Movileni, Gorban, Dobrovăț, Aroneanu, Țuțora, Moșna, Grozești, Roșcani;

Județul Vaslui: Huși, Murgeni, Fălciu, Stănilești, Berezeni, Duda-Epureni, Pădureni, Drânceni, Lunca Banului, Vetrișoaia, Roșiești, Hoceni, Bunești-Averești, Dimitrie Cantemir, Oltenești, Tătărăni, Vutcani, Găgești, Arsura, Crețești, Dodești;



Se vor semnala : ceață care determină scăderea vizibilității local sub 200 m, izolat sub 50 m



Valabil de la : 09-11-2019 ora 7:10 până la : 09-11-2019 ora 10:00



In zona : Județul Olt;



Se vor semnala : ceaţă ce determină scăderea vizibilităţii local sub 200 m



Valabil de la : 09-11-2019 ora 6:45 până la : 09-11-2019 ora 9:00



In zona : Județul Alba: Alba Iulia, Aiud, Sebeș, Blaj, Ocna Mureș, Câmpeni, Teiuș, Unirea, Bistra, Jidvei, Vințu de Jos, Baia de Arieș, Galda de Jos, Șona, Lupșa, Mihalț, Valea Lungă, Lopadea Nouă, Cetatea de Baltă, Stremț, Sâncel, Șpring, Sântimbru, Lunca Mureșului, Ciugud, Șibot, Mirăslău, Săliștea, Sohodol, Bucerdea Grânoasă, Fărău, Noșlac, Crăciunelu de Jos, Cricău, Sălciua, Poșaga, Hopârta, Rădești, Cut, Blandiana, Ocoliș;

Județul Mureş: Târgu Mureș, Luduș, Iernut, Sângeorgiu de Mureș, Ungheni, Sâncraiu de Mureș, Pănet, Gornești, Cristești, Ernei, Acățari, Crăciunești, Reghin, Glodeni, Sânpaul, Sântana de Mureș, Gălești, Chețani, Gheorghe Doja, Petelea, Ogra, Cuci, Voivodeni, Păsăreni, Cucerdea, Bogata, Livezeni, Corunca, Ațintiș, Bichiș;

Județul Harghita: Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu;



Se vor semnala : ceață care determină reducerea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50 m



Valabil de la : 09-11-2019 ora 6:40 până la : 09-11-2019 ora 10:00



In zona : Județul Teleorman;



Se vor semnala : ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m, izolat sub 50 m



Valabil de la : 09-11-2019 ora 6:30 până la : 09-11-2019 ora 10:00



In zona : Județul Dolj;

Județul Mehedinţi: Drobeta-Turnu Severin, Șimian, Vânju Mare, Gogoșu, Jiana, Pătulele, Cujmir, Breznița-Ocol, Salcia, Devesel, Izvoru Bârzii, Gârla Mare, Gruia, Punghina, Malovăț, Prunișor, Dârvari, Hinova, Burila Mare, Vânători, Vlădaia, Pădina, Obârșia de Câmp, Livezile, Braniștea, Pristol, Vânjuleț, Husnicioara, Vrata, Poroina Mare, Rogova, Corlățel;



Se vor semnala : ceaţă ce determină scăderea vizibilităţii local sub 200 m