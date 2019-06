Alertă meteo de ultimă oră: COD PORTOCALIU de furtuni, vijelii și grindină

Administrația Națională de Meteorologie a emis, astăzi, mai multe atenționări nowcasting cod portocaliu și cod galben de vreme rea, valabile pentru mai multe județe din țară.

COD PORTOCALIU



Valabil de la : 13-06-2019 ora 17:00 până la : 13-06-2019 ora 18:00







In zona : Județul Bistriţa-Năsăud: : zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Bistriţa-Năsăud: Sângeorz-Băi, Maieru, Telciu, Parva, Romuli;



Se vor semnala : ploi torenţiale care vor depăşi 35 ... 40 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de dimensiuni mici, intensificări ale vântului



COD GALBEN



Valabil de la : 13-06-2019 ora 17:10 până la : 13-06-2019 ora 18:15



In zona : Județul Harghita: Gheorgheni, Bălan, Ditrău, Sândominic, Lunca de Jos, Tulgheș, Lunca de Sus, Borsec, Cârța, Bilbor, Mihăileni, Tomești, Corbu;



Se vor semnala : averse care vor cumula local 25...30 l/mp, descărcări electrice, grindină de dimensiuni mici, intensificări de scurtă durată ale vântului



Valabil de la : 13-06-2019 ora 17:10 până la : 13-06-2019 ora 18:15



In zona : Județul Prahova: Câmpina, Băicoi, Breaza, Comarnic, Filipeștii de Pădure, Ariceștii Rahtivani, Filipeștii de Târg, Brebu, Florești, Valea Doftanei, Telega, Măgureni, Scorțeni, Bănești, Poiana Câmpina, Cornu, Mănești, Șotrile, Provița de Jos, Provița de Sus, Adunați, Secăria, Cosminele, Talea;

Județul Dâmboviţa: zona de munte;

Județul Dâmboviţa: Moreni, Pucioasa, I. L. Caragiale, Fieni, Răzvad, Voinești, Aninoasa, Tătărani, Bezdead, Valea Lungă, Moroeni, Buciumeni, Dărmănești, Vulcana-Pandele, Ludești, Doicești, Runcu, Glodeni, Ocnița, Mănești, Brănești, Iedera, Pietroșița, Cândești, Vulcana-Băi, Pietrari, Vișinești, Bărbulețu, Șotânga, Moțăieni, Pucheni, Vârfuri, Râu Alb;



Se vor semnala : averse ce vor cumula local 25...30 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni, intensificări de scurtă durată ale vântului



Valabil de la : 13-06-2019 ora 17:00 până la : 13-06-2019 ora 18:00



In zona : Județul Bacău: Podu Turcului, Răchitoasa, Stănișești, Glăvănești, Motoșeni, Dealu Morii, Colonești;

Județul Galaţi: Tecuci, Liești, Matca, Cudalbi, Corod, Umbrărești, Munteni, Barcea, Brăhășești, Ghidigeni, Drăgănești, Tudor Vladimirescu, Piscu, Ivești, Fundeni, Gohor, Grivița, Nămoloasa, Țepu, Negrilești, Priponești, Cerțești, Costache Negri;

Județul Vrancea: Vulturu, Suraia, Tănăsoaia, Corbița, Boghești, Nănești;

Județul Vaslui: Puiești, Ivănești, Dragomirești, Iana, Voinești, Tutova, Pungești, Pogana, Ivești, Coroiești, Pochidia, Pogonești, Ciocani;



Se vor semnala : local averse ce vor cumula 20...30 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, grindină de dimensiuni mici



Valabil de la : 13-06-2019 ora 16:30 până la : 13-06-2019 ora 18:00



In zona : Județul Constanta;

Județul Tulcea;



Se vor semnala : local și temporar, averse ce vor cumula 25...30 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelie, grindină de mici dimensiuni