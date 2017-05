ALERTĂ METEO de ultimă oră! Cod galben de fenomene PERICULOASE, în următoarele ore

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, cu puţin timp în urmă, mai multe atenţionări nowcasting cod galben de fenomene meteo periculoae, valabile pentru mai multe zone din ţară.

Valabil de la : 26-05-2017 ora 15:10 până la : 26-05-2017 ora 16:10



In zona : Județul Hunedoara: Vața de Jos;

Județul Arad: Dezna, Gurahonț, Moneasa, Pleșcuța;



Se vor semnala : Frecvente descărcări electrice, averse de ploaie care vor depăși 25 l/mp, intensificări ale vântului care pot lua aspect de vijelie, grindină de dimensiuni mici

Observatii : sistemele noroase sunt în dezvoltare



Valabil de la : 26-05-2017 ora 15:10 până la : 26-05-2017 ora 16:30



In zona : Județul Cluj: Dej, Aluniș, Așchileu, Bobâlna, Borșa, Cășeiu, Câțcău, Chinteni, Cornești, Dăbâca, Iclod, Jichișu de Jos, Panticeu, Recea-Cristur, Vad, Vultureni;

Județul Sălaj: Cehu Silvaniei, Jibou, Băbeni, Bălan, Benesat, Creaca, Cristolț, Dobrin, Dragu, Gâlgău, Gârbou, Hida, Ileanda, Letca, Lozna, Năpradea, Poiana Blenchii, Rus, Sălățig, Șimișna, Someș-Odorhei, Surduc, Zalha;



Se vor semnala : ploi cu caracter de aversă care izolat vor cumula 25 l/mp, grindină de dimensiuni mici, frecvente descărcări electrice

Fenomene asociate : intensificări de scurtă durată ale vântului



Valabil de la : 26-05-2017 ora 15:10 până la : 26-05-2017 ora 16:10



In zona : Județul Hunedoara: Vața de Jos;

Județul Arad: Dezna, Gurahonț, Moneasa, Pleșcuța;



Se vor semnala : Frecvente descărcări electrice, averse de ploaie care vor depăși 25 l/mp, intensificări ale vântului care pot lua aspect de vijelie, grindină de dimensiuni mici

Observatii : sistemele noroase sunt în dezvoltare



Valabil de la : 26-05-2017 ora 15:00 până la : 26-05-2017 ora 16:00



In zona : Județul Gorj: Târgu Jiu, Bumbești-Jiu, Novaci, Târgu Cărbunești, Albeni, Alimpești, Baia de Fier, Bălănești, Bengești-Ciocadia, Berlești, Brănești, Bumbești-Pițic, Bustuchin, Căpreni, Crasna, Crușet, Dănciulești, Dănești, Hurezani, Ionești, Jupânești, Licurici, Logrești, Mușetești, Plopșoru, Polovragi, Prigoria, Roșia de Amaradia, Săcelu, Schela, Scoarța, Stănești, Stejari, Stoina, Țânțăreni, Turburea, Turcinești;

Județul Dolj: Băilești, Bechet, Calafat, Filiași, Segarcea, Afumați, Almăj, Argetoaia, Bârca, Bistreț, Botoșești-Paia, Brabova, Brădești, Braloștița, Bulzești, Călărași, Caraula, Cârna, Carpen, Catane, Cerăt, Cernătești, Cetate, Cioroiași, Ciupercenii Noi, Coțofenii din Dos, Coțofenii din Față, Daneți, Desa, Dobrești, Drănic, Fărcaș, Galicea Mare, Galiciuica, Gângiova, Ghidici, Gighera, Giubega, Giurgița, Gogoșu, Goicea, Goiești, Grecești, Întorsura, Izvoare, Lipovu, Măceșu de Jos, Măceșu de Sus, Maglavit, Mârșani, Melinești, Moțăței, Murgași, Negoi, Orodel, Ostroveni, Perișor, Piscu Vechi, Plenița, Pleșoi, Poiana Mare, Rast, Rojiște, Sadova, Sălcuța, Scăești, Seaca de Câmp, Seaca de Pădure, Secu, Siliștea Crucii, Sopot, Tălpaș, Terpezița, Unirea, Urzicuța, Valea Stanciului, Vârtop, Vârvoru de Jos, Vela, Verbița;

Județul Mehedinți: Bâcleș, Bălăcița, Braniștea, Breznița-Motru, Butoiești, Cujmir, Dârvari, Dumbrava, Grozești, Obârșia de Câmp, Oprișor, Pădina, Punghina, Salcia, Stângăceaua, Vânători, Vlădaia;

Județul Vâlcea: Râmnicu Vâlcea, Băile Govora, Băile Olănești, Bălcești, Berbești, Brezoi, Călimănești, Horezu, Ocnele Mari, Alunu, Bărbătești, Berislăvești, Boișoara, Bujoreni, Bunești, Câineni, Cernișoara, Copăceni, Costești, Dăești, Diculești, Fârtățești, Frâncești, Ghioroiu, Golești, Lăcusteni, Malaia, Măldărești, Mateești, Mihăești, Muereasca, Oteșani, Păușești, Păusești-Măglași, Perișani, Pietrari, Racovița, Runcu, Sălătrucel, Sinești, Slătioara, Stoenești, Stroești, Tetoiu, Titești, Tomșani, Vaideeni, Valea Mare, Vlădești, Voineasa, Zătreni;



Se vor semnala : averse ce vor depăşi 25 l/mp,

Fenomene asociate : grindină de mici dimensiuni, descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului

Observatii : sistemele noroase se deplasează lent



Valabil de la : 26-05-2017 ora 14:55 până la : 26-05-2017 ora 16:00



In zona : Județul Hunedoara: Geoagiu, Băița, Balșa, Brănișca, Bucureșci, Certeju de Sus, Șoimuș, Vălișoara;



Se vor semnala : Frecvente descărcări electrice, averse de ploaie care vor depăși 25 l/mp, intensificări ale vântului care pot lua aspect de vijelie, grindină de dimensiuni mici

Observatii : sistemul noros este în deplasare de la N la S