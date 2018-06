ALERTĂ METEO de fenomene periculoase: cod PORTOCALIU de furtuni - HARTA cu cele mai afectate zone

ALERTĂ METEO de fenomene periculoase: este cod GALBEN de furtuni - HARTA cu cele mai afectate zone

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, astăzi, mai multe atenţionări nowcasting cod portocaliu şi cod galben de vreme rea, valabile pentru mai multe zone din ţară.

COD PORTOCALIU



Valabil de la : 28-06-2018 ora 16:00 până la : 28-06-2018 ora 17:00



In zona : Județul Iaşi: Iași, Tomești, Holboca, Ciurea, Răducăneni, Miroslava, Popricani, Costuleni, Ciortești, Comarna, Valea Lupului, Schitu Duca, Ungheni, Prisăcani, Victoria, Rediu, Bârnova, Golăiești, Dobrovăț, Aroneanu, Țuțora, Moșna, Grozești;



Se vor semnala : averse torentiale ce vor cumula 35...40 l/mp, intensificări ale vântului ce pot lua aspect de vijelie, frecvente descărcări electrice



Valabil de la : 28-06-2018 ora 15:50 până la : 28-06-2018 ora 17:00



In zona : Județul Vaslui: Bârlad, Zorleni, Murgeni, Fălciu, Vinderei, Tutova, Epureni, Grivița, Mălușteni, Găgești, Blăgești, Fruntișeni, Pochidia;

Județul Galaţi: Cudalbi, Târgu Bujor, Corod, Ghidigeni, Măstăcani, Fârțănești, Drăgușeni, Berești-Meria, Berești, Cavadinești, Valea Mărului, Foltești, Scânteiești, Cuca, Băleni, Bălășești, Rediu, Cerțești, Corni, Vârlezi, Vlădești, Băneasa, Bălăbănești, Suceveni, Jorăști, Smulți, Rădești, Oancea, Suhurlui;



Se vor semnala : averse torentiale ce vor cumula 35...40 l/mp, intensificări ale vântului ce pot lua aspect de vijelie, frecvente descărcări electrice



COD GALBEN



Valabil de la : 28-06-2018 ora 15:50 până la : 28-06-2018 ora 17:00



In zona : Județul Sibiu: Sibiu, Mediaș, Cisnădie, Tălmaciu, Săliște, Rășinari, Copșa Mică, Șeica Mare, Șelimbăr, Roșia, Ocna Sibiului, Axente Sever, Slimnic, Gura Râului, Loamneș, Orlat, Cristian, Șura Mare, Târnava, Moșna, Biertan, Brateiu, Nocrich, Bârghiș, Vurpăr, Șura Mică, Valea Viilor, Tilișca, Șeica Mică, Alțina, Poplaca, Ațel, Mihăileni;



Se vor semnala : Averse de ploaie ce vor avea și caracter torențial, ce vor depăși 25 l/mp, intensificări de scurtă durată ale vântului



Valabil de la : 28-06-2018 ora 15:50 până la : 28-06-2018 ora 17:00



In zona : Județul Mehedinţi: Orșova, Gogoșu, Jiana, Devesel, Gârla Mare, Gruia, Eșelnița, Burila Mare, Pristol, Dubova, Svinița;

Județul Olt: Corabia, Brastavățu, Izbiceni, Rusănești, Ianca, Tia Mare, Vădăstrița, Cilieni, Grojdibodu, Vișina, Rotunda, Obârșia, Studina, Giuvărăști, Orlea, Gârcov, Bucinișu, Ștefan cel Mare, Vișina Nouă, Gura Padinii, Vădastra, Grădinile, Urzica;

Județul Dolj: Dăbuleni, Sadova, Daneți, Călărași, Valea Stanciului, Ostroveni, Amărăștii de Jos, Mârșani, Gighera, Bechet, Gângiova, Dobrești, Rojiște, Dobrotești, Amărăștii de Sus;



Se vor semnala : averse ce vor cumula 20-25 l/mp, intensificări de scurtă durată ale vântului, frecvente descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni



Valabil de la : 28-06-2018 ora 15:35 până la : 28-06-2018 ora 16:35



In zona : Județul Arad: Săvârșin, Bârzava, Conop, Vărădia de Mureș, Bata;



Se vor semnala : Averse care vor cumula 25-30 l/mp

Fenomene asociate : Intensificări de scurtă durată ale vântului, descărcări electrice



Valabil de la : 28-06-2018 ora 15:30 până la : 28-06-2018 ora 17:00



In zona : Județul Vaslui: Huși, Zorleni, Murgeni, Fălciu, Stănilești, Banca, Berezeni, Duda-Epureni, Vinderei, Pădureni, Codăești, Drânceni, Lunca Banului, Solești, Vetrișoaia, Roșiești, Muntenii de Jos, Hoceni, Epureni, Albești, Tăcuta, Grivița, Mălușteni, Bunești-Averești, Dimitrie Cantemir, Oltenești, Miclești, Tătărăni, Șuletea, Boțești, Vutcani, Tanacu, Găgești, Arsura, Viișoara, Blăgești, Crețești, Dodești, Fruntișeni;

Județul Iaşi: Iași, Tomești, Holboca, Ciurea, Răducăneni, Miroslava, Popricani, Costuleni, Vlădeni, Ciortești, Comarna, Bivolari, Valea Lupului, Schitu Duca, Ungheni, Prisăcani, Victoria, Probota, Țigănăși, Rediu, Trifești, Cozmești, Bârnova, Golăiești, Movileni, Gorban, Dolhești, Dobrovăț, Aroneanu, Țuțora, Moșna, Grozești, Roșcani;

Județul Galaţi: Corod, Drăgușeni, Berești-Meria, Berești, Cavadinești, Valea Mărului, Bălășești, Vârlezi, Băneasa, Bălăbănești, Suceveni, Jorăști, Rădești;



Se vor semnala : averse care vor cumula 25...30 l/mp, intensificări de scurtă durată ale vântului, frecvente descărcări electrice



Valabil de la : 28-06-2018 ora 15:25 până la : 28-06-2018 ora 16:30



In zona : Județul Vâlcea: Zătreni, Tetoiu, Ghioroiu;

Județul Gorj: Țânțăreni, Turburea, Crușet, Stoina, Stejari, Dănciulești, Brănești, Căpreni;

Județul Dolj: Craiova, Filiași, Podari, Leu, Celaru, Brădești, Melinești, Șimnicu de Sus, Bucovăț, Ișalnița, Calopăr, Braloștița, Bratovoești, Breasta, Castranova, Dioști, Goiești, Teasc, Coșoveni, Drănic, Malu Mare, Murgași, Țuglui, Coțofenii din Dos, Apele Vii, Rojiște, Cernătești, Scăești, Sopot, Almăj, Bulzești, Fărcaș, Predești, Ghindeni, Coțofenii din Față, Cârcea, Pleșoi, Tălpaș;



Se vor semnala : averse ce vor cumula 20-25 l/mp, intensificări de scurtă durată ale vântului



Valabil de la : 28-06-2018 ora 15:10 până la : 28-06-2018 ora 16:30



In zona : Județul Galaţi: Pechea, Cudalbi, Târgu Bujor, Tulucești, Măstăcani, Fârțănești, Frumușița, Vânători, Grivița, Valea Mărului, Foltești, Cuza Vodă, Scânteiești, Cuca, Băleni, Rediu, Costache Negri, Corni, Vârlezi, Vlădești, Băneasa, Oancea, Suhurlui;



Se vor semnala : averse care vor cumula 25...30 l/mp, intensificări de scurtă durată ale vântului, frecvente descărcări electrice



Valabil de la : 28-06-2018 ora 15:00 până la : 28-06-2018 ora 16:30



In zona : Județul Argeş: Buzoești, Bârla, Ungheni, Stolnici, Lunca Corbului, Recea, Căldăraru, Miroși, Hârsești, Popești, Izvoru, Râca;

Județul Teleorman: Alexandria, Roșiorii de Vede, Turnu Magurele, Orbeasca, Peretu, Islaz, Plosca, Țigănești, Dobrotești, Măldăeni, Tătărăștii de Jos, Poroschia, Buzescu, Scrioaștea, Călinești, Ciolănești, Piatra, Segarcea-Vale, Furculești, Troianul, Vârtoape, Salcia, Crângeni, Lunca, Lița, Trivalea-Moșteni, Gălăteni, Băbăița, Olteni, Nanov, Tătărăștii de Sus, Vedea, Plopii-Slăvitești, Suhaia, Bogdana, Saelele, Putineiu, Călmățuiu, Seaca, Călmățuiu de Sus, Rădoiești, Lisa, Siliștea-Gumești, Mavrodin, Nenciulești, Talpa, Slobozia Mândra, Scurtu Mare, Traian, Viișoara, Uda-Clocociov, Drăgănești de Vede, Fântânele, Drăcșenei, Dracea, Zâmbreasca, Beciu, Săceni, Necșești, Beuca, Crângu, Sfințești, Didești, Stejaru, Balaci, Ciuperceni;



Se vor semnala : averse ce vor cumula local peste 25 l/mp

Fenomene asociate : intensificări de scurtă durată ale vântului, descărcări electrice